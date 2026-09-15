Genuatief bringt kräftigen Regen: Österreich kühlt deutlich ab

Spätsommerliche Wärme, dann Kaltfront, dann Genuatief – Österreich erwartet eine Wetterwoche voller Gegensätze.

Laut der Unwetterzentrale uwz.at bestimmt am Dienstag ein Zwischenhoch das Wettergeschehen in Österreich. Es bringt spätsommerliche Wärme mit Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad.

Kaltfront im Anmarsch

Mit dem Mittwoch nähert sich eine Kaltfront den Alpen. Vor allem in Vorarlberg sind teils kräftige Schauer und Gewitter zu erwarten. Im Westen kann es im weiteren Verlauf auch zu gewittrig durchsetztem Starkregen kommen. Die Temperaturen verbleiben dennoch zwischen 22 und 27 Grad. Im weiteren Tagesverlauf dehnen sich die Niederschläge bis in die Niederen Tauern aus.

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Ein Genuatief bringt dem Süden Österreichs am Donnerstag anhaltenden und teils kräftigen Regen, der auch von Blitz und Donner begleitet sein kann. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 21 Grad zurück. Im Westen des Landes hingegen lockert es im Laufe des Tages auf, und die Sonne zeigt sich zunehmend.

Ein Genuatief ist ein Tiefdruckgebiet, das sich im Bereich des Golfs von Genua im westlichen Mittelmeer bildet. Es kann entstehen, wenn kalte Luft weit nach Süden strömt und über dem vergleichsweise warmen Mittelmeer Feuchtigkeit aufnimmt. Durch die gegen den Uhrzeigersinn gerichtete Zirkulation kann anschließend feuchte Mittelmeerluft gegen die Alpen geführt werden und dort für länger anhaltende und teils kräftige Niederschläge sorgen. Wo genau der Niederschlagsschwerpunkt liegt, hängt von der Zugbahn des Tiefs ab.

Trüber Freitag

Der Freitag startet zwar trocken, doch über weite Teile Österreichs ziehen im Tagesverlauf Regenwolken auf. Die Temperaturen klettern kaum über 14 bis 20 Grad. Vereinzelte Auflockerungen sind lediglich in der Wachau sowie im Waldviertel möglich.