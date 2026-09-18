Ex-NBA-Profi mit nur 43 Jahren gestorben

Ein NBA-Star, der offen über seine Kämpfe sprach – nun trauert die Basketballwelt um Michael Sweetney, gestorben mit nur 43 Jahren.

Die Basketballwelt steht unter Schock. Michael Sweetney, ehemaliger Profi der NBA, ist im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Seine Ehefrau India überbrachte die erschütternde Nachricht über Facebook. Laut übereinstimmenden Medienberichten starb Sweetney am Mittwoch, dem 16. September 2026, im Newark Beth Israel Medical Center im US-Bundesstaat New Jersey. Die genauen Todesumstände sind bislang nicht bekannt.

Sweetneys NBA-Karriere

Sweetneys Weg in den Profisport begann mit einem vielversprechenden Auftakt: Im NBA-Draft 2003 wählten ihn die New York Knicks an neunter Stelle aus – eine Auszeichnung, die ihn auf Anhieb in den Fokus der Liga rückte. Zwei Spielzeiten trug er das Trikot der Knicks, ehe er zu den Chicago Bulls wechselte.

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Über seine gesamte NBA-Laufbahn hinweg bestritt Sweetney 233 Partien und erzielte dabei im Schnitt 6,5 Punkte pro Einsatz. Den Abschluss seiner aktiven Karriere fand er 2017 in Uruguay.

Leben nach dem Sport

Doch Sweetney war weit mehr als ein Basketballspieler. Nach dem Ende seiner Profizeit übernahm er eine Rolle als Co-Trainer an der Yeshiva University in New York City. Prägend für seine späten Jahre waren vor allem seine offenen Worte über psychische Belastungen und den enormen Erwartungsdruck, der mit dem Status eines frühen Top-Picks einhergeht.

Die Anteilnahme aus der Basketballwelt ließ nicht lange auf sich warten. „Die Knicks sind tief betroffen vom Tod von Michael Sweetney“, erklärte sein erster NBA-Klub. Auch die Chicago Bulls meldeten sich zu Wort: „Unsere Bulls-Familie spricht der Familie und den Freunden des ehemaligen Bulls-Spielers Michael Sweetney ihr tief empfundenes Beileid aus.“

India Sweetney hatte zuvor mit bewegenden Worten Abschied genommen: „Mit schwerem Herzen und tiefer Trauer müssen wir den Tod unseres geliebten Michael bekanntgeben…“