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Trauerfall

Nur wenige Monate im Amt: Bürgermeister stirbt mit 54 Jahren

Nur wenige Monate im Amt: Bürgermeister stirbt mit 54 Jahren
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Treffen am Ossiacher See trauert: Der Bürgermeister ist tot – und es ist bereits der zweite, den die Gemeinde in kurzer Zeit verliert.

Der plötzliche Tod von Andreas Fillei, Bürgermeister der Kärntner Gemeinde Treffen am Ossiacher See, hat tiefe Bestürzung ausgelöst.

In der Nacht auf den 18. September verstarb Andreas Fillei völlig unerwartet im Alter von 54 Jahren. Der SPÖ-Politiker hatte das Bürgermeisteramt erst im Mai übernommen und sich in dieser kurzen Zeit bereits großes Ansehen in der Gemeinde erworben.

Stimmen der Trauer

Der zweite Vizebürgermeister Bernhard Gassler, Mitglied der FPÖ, fand deutliche Worte für das Ausmaß des Verlustes: „Bei uns in der Gemeinde steht alles Kopf, das ist ein Schlag ins Gesicht. Er war so ein toller herzlicher Mensch.“ Auch aus den Reihen der SPÖ meldeten sich Manuel Müller und Günther Albel zu Wort: „Mit Andreas verlieren wir nicht nur einen engagierten Bürgermeister und Sozialdemokraten, sondern vor allem einen großen Unterstützer, treuen Freund und Weggefährten.“

Fillei hatte das Bürgermeisteramt von seinem Vorgänger Armin Mayer übernommen, der am 30. Jänner 2024 ebenfalls unerwartet verstorben war. Bereits seit März 2024 war Fillei als Vizebürgermeister in der Gemeinde politisch tätig. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.

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