Gizmo-Comeback nach 40 Jahren: Gremlins 3 offiziell bestätigt (TRAILER)

Gizmo ist zurück – und diesmal wartet ein Kultfilm-Sequel auf seine zweite Chance. Der Starttermin steht, das Team ist bereit.

Nach jahrelangen Verzögerungen steht nun fest: Gremlins 3 kommt am 19. November 2028 in die Kinos. Warner Bros. hat kürzlich den ersten Teaser zum lang ersehnten Sequel veröffentlicht. Der ursprünglich für November 2027 angesetzte Starttermin wurde damit um ein weiteres Jahr nach hinten verschoben.

Im Teaser ist das vertraute Wesen Gizmo zu sehen – mit der deutlichen Warnung, dass eine allzu enge Begegnung mit ihm unvorhersehbare Konsequenzen haben kann.

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Rückkehr zum Original

Das neue Projekt knüpft bewusst an den Geist des Originals an, das 1984 unter der Regie von Joe Dante entstanden ist. Eine zentrale Figur hinter den Kulissen ist Chris Columbus, der bereits am Drehbuch des ersten Teils mitgewirkt hatte. Bei Gremlins 3 übernimmt er gleich eine Doppelrolle: Columbus schreibt nicht nur das Drehbuch, sondern sitzt auch selbst auf dem Regiestuhl.

An der Entwicklung des Drehbuchs waren zudem Zach Lipovsky und Adam Stein beteiligt, die zuletzt mit der Wiederbelebung der Final-Destination-Reihe auf sich aufmerksam gemacht haben. Eine überarbeitete Fassung des Skripts stammt von Hannah Marks.

Besonderes Augenmerk wurde auf das ursprüngliche Gizmo-Design von Chris Walas gelegt – bewusst abseits der abweichenden Neuinterpretation, die in Gremlins II zu sehen war.