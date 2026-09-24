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Neueröffnung

Porsche eröffnet neues Zentrum in Österreich

Porsche eröffnet neues Zentrum in Österreich
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

St. Pölten bekommt ein neues Gesicht – und Porsche-Fans in der Region einen modernen Anlaufpunkt mit großen Ambitionen.

Am 17. September 2026 hat das neue Porsche Zentrum St. Pölten seinen offiziellen Betrieb aufgenommen. Der Standort vereint zeitgemäße Verkaufs- und Serviceangebote mit dem Einsatz nachhaltiger Technologien.

Nachhaltiger Neubau

Der Neubau, der bereits seit Mai in Betrieb ist, löst das bisherige Porsche Service Zentrum ab und bietet im Schauraum Platz für vier Neuwagen sowie Stellflächen für bis zu elf Gebrauchtwagen. Für die kommenden Jahre werden jährlich zwischen 100 und 120 Fahrzeugverkäufe angepeilt. Die Werkstatt wurde technisch auf den neuesten Stand gebracht; zur nachhaltigen Infrastruktur zählen eine Wärmepumpe sowie eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 132 kWp. Das Gebäude ist nach dem ÖGNI-Gold-Standard zertifiziert.

Team & Kundschaft

Am Standort ist ein zwölfköpfiges Team unter der Leitung von Josef Schiedlbauer tätig, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen dabei langjährige Erfahrung im Unternehmen mit.

Die persönliche Beziehung zur Kundschaft soll trotz des modernen Neubaus ein zentrales Merkmal des Zentrums bleiben.

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