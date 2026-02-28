Cobraeinsatz nach Pistolen-Drohung gegen Mädchen

Bedrohung, Flucht, Cobra-Einsatz: Ein Abend in Wiener Neustadt eskaliert – und endet mit zwei Festnahmen.

In Wiener Neustadt kam es am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz, nachdem zwei Jugendliche im Alter von 15 und 18 Jahren gegen 20.30 Uhr zwei Mädchen mit einer Luftdruckpistole bedroht haben sollen. Nach der Tat flüchteten die beiden Verdächtigen.

Festnahme & Waffe

Polizei und Cobra nahmen die Verfolgung auf. Der 18-jährige Wiener Neustädter wurde noch im Stadtzentrum gestellt, sein 15-jähriger Begleiter aus Wien kurz darauf am Bahnhof festgenommen. Wie der „Kurier“ unter Berufung auf die Polizei berichtet, hatte einer der Burschen die geladene Pistole zuvor in einem Mistkübel in der Innenstadt entsorgt – die Waffe wurde gefunden und sichergestellt.

Laufende Ermittlungen

Die Ermittlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium. Im Mittelpunkt steht zunächst die Frage, was den Vorfall ausgelöst hat. Fest steht offenbar, dass die Mädchen die beiden Beschuldigten kannten.

Die Befragungen sind im Gange.