Fahndungsaufruf: Diese zwei Jugendliche werden gesucht!

Am Karlsplatz werden fünf Jugendliche bedroht – jetzt sucht die Polizei mit Überwachungsfotos nach den Tätern.

Am 29. Jänner gegen 15.30 Uhr sollen zwei bislang unbekannte junge Männer fünf Jugendliche im Bereich der U-Bahnstation Wien-Karlsplatz bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Als die Gruppe der Jugendlichen der Forderung keine Folge leistete und die Situation ignorierte, rissen die Tatverdächtigen einem 14-Jährigen die Haube vom Kopf. Anschließend flüchteten sie in Richtung Wiedner Hauptstraße.

Die betroffenen Jugendlichen begaben sich daraufhin zur Polizeiinspektion Kärntnertorpassage, wo sie Anzeige erstatteten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb jedoch erfolglos. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, übernommen.

Fahndung läuft

Im Zuge dieser Ermittlungen gelang es, aus den Aufzeichnungen der Videoüberwachung der U-Bahnstation ein Foto der mutmaßlichen Täter zu sichern. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ersucht die Landespolizeidirektion Wien nun um die mediale Veröffentlichung dieser Aufnahme.

Hinweise, die zur Identifizierung der abgebildeten Personen beitragen könnten, nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 62210 entgegen – auch anonym.

Für die auf dem Foto abgebildeten Personen gilt die Unschuldsvermutung.