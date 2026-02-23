Jugendliche treten Mann brutal Treppe hinunter – alles wird gefilmt!

Ein Tritt in den Rücken, eine Treppe, ein Schädel-Hirn-Trauma – und alles wurde gefilmt. Berlin-Neukölln erschüttert ein brutaler Angriff.

In Berlin-Neukölln ist ein 26-jähriger Mann am S-Bahnhof Hermannstraße von einem Jugendlichen die Treppe hinuntergestoßen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, handelte es sich um einen gezielten Angriff, der von weiteren Jugendlichen mit dem Handy gefilmt wurde. Dem Vorfall war am Sonntagabend eine Begegnung vor dem Bahnhof vorausgegangen, bei der der Mann eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher angesprochen hatte.

Als das Opfer das Bahnhofsgebäude betrat, folgten ihm die Jugendlichen in Richtung einer Treppe. Drei von ihnen zückten ihre Handys und filmten das Geschehen, während der vierte dem Mann nacheilte und ihm laut Bundespolizei „gezielt mit dem Fuß in den Rücken“ sprang. Die Behörde hatte Aufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet.

Der Mann stürzte die Stufen hinunter, zog sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Täter ergriffen die Flucht. Die Bundespolizei hat eine Fahndung eingeleitet.

Vorfall von 2016

Der heimtückische Überfall weckt Erinnerungen an einen Vorfall im Oktober 2016, der sich ebenfalls am Bahnhof Hermannstraße ereignete – damals jedoch im U-Bahn-Bereich. Ein Mann hatte einer jungen Frau von hinten in den Rücken getreten, woraufhin sie die Treppe hinunterstürzte und schwere Verletzungen erlitt. Die veröffentlichten Videoaufnahmen des Vorfalls hatten damals für bundesweites Aufsehen und Entsetzen gesorgt.

Der Täter, dem ein Gutachten hirnorganische Schäden infolge eines Unfalls sowie eine erhebliche Beeinträchtigung durch starken Alkohol- und Drogenkonsum bescheinigte, wurde schließlich zu einer Gefängnisstrafe von knapp drei Jahren verurteilt.