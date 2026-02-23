Explosive Sterne-Woche: Drei Zeichen im kosmischen Chaos!

Sonne, Merkur und Mars sorgen für eine explosive Mischung – drei Sternzeichen spüren das in dieser Woche besonders deutlich.

Der Wochenbeginn steht unter einem besonderen kosmischen Vorzeichen: Die Sonne befindet sich im Zeichen der Fische, Merkur zieht ebenfalls durch dieses Wasserzeichen – Gefühle, Intuition und jene Themen, die sonst im Verborgenen bleiben, gewinnen gegenüber nüchterner Ratio an Gewicht. Mars im Zwilling bringt zusätzlich Schwung und rhetorische Schlagkraft ins Spiel.

Das Ergebnis dieser Konstellation: Emotion und Tempo treffen aufeinander. Wer aufrichtig agiert, hat die besseren Karten. Wer ausweicht, wird von den Umständen eingeholt. Drei Sternzeichen stehen in dieser Woche besonders im Fokus.

Fische im Fokus

Für die Fische entwickelt sich die kommende Woche zur echten Schlüsselphase. Sonne und Merkur im eigenen Zeichen rücken sie ins Licht – und machen sie gleichzeitig verletzlicher. Ein Rückzug ins Unverbindliche ist kaum möglich.

In der Liebe stellt sich die Frage nach Authentizität: Wird eine Rolle gespielt – oder wird gelebte Wahrheit gezeigt? Im beruflichen Bereich lohnt es sich, unkonventionellen Gedanken mehr Raum zu geben. Intuition erweist sich als verlässlicherer Kompass als starre Planvorgaben. Die Aufgabe der Woche lautet: Grenzen ziehen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu entwickeln.

Zwillingen verleiht Mars in dieser Woche eine beachtliche Portion Antrieb – verbunden allerdings mit einer gewissen Reizbarkeit. Der Drang, Dinge anzusprechen, zu klären und zu regeln, ist ausgeprägt. Das kann Erleichterung bringen, birgt aber ebenso Konfliktpotenzial.

In beruflichen Belangen ist die Durchsetzungskraft derzeit besonders stark ausgeprägt – Verhandlungen sollten genau jetzt geführt werden. In Partnerschaften gilt es jedoch, nicht nur den eigenen Standpunkt zu verteidigen, sondern auch dem Gegenüber wirklich zuzuhören. Die Aufgabe der Woche: Energie gezielt bündeln, statt sie zu verzetteln.

Jungfrauen & Partnerschaften

Bei den Jungfrauen rückt durch die Fische-Sonne das Thema Partnerschaft in den Vordergrund – ob in der Liebe, im Freundeskreis oder in der beruflichen Zusammenarbeit. Die Woche zeigt schonungslos, welche Verbindungen wirklich belastbar sind.

Das Gespür dafür, wenn etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, ist ausgeprägt vorhanden. Die entscheidende Frage bleibt: Wird es auch ausgesprochen?

Die Aufgabe der Woche: Kontrolle abgeben und darauf vertrauen, was kommt.