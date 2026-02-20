Mut, Feuer, Chaos: Das mächtigste Horoskop-Jahr seit Generationen

Alle 60 Jahre kehrt eine besondere Kraft zurück – 2026 ist es so weit. Das Feuerpferd galoppiert an.

Am 17. Februar läutete der chinesische Mondkalender das Jahr des Feuerpferdes ein – eine Konstellation, die bereits seit Monaten Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das chinesische Neujahrsfest ist für viele Menschen weit mehr als ein festlicher Anlass mit Feuerwerk, Familientreffen und üppigen Mahlzeiten: Es gilt als symbolischer Wendepunkt, als Moment des Neubeginns mit kultureller Tiefe.

Im Zwölfjahreszyklus des chinesischen Tierkreises ist jedem Jahr sowohl ein Tier als auch eines der fünf Elemente zugeordnet. Das Pferd verkörpert dabei Tatkraft, Freiheit, Dynamik und den Drang nach Fortschritt; das Element Feuer steht für Energie, Leidenschaft und kreativen Ausdruck. Diese spezifische Kombination beider Kräfte wiederholt sich nur alle 60 Jahre – zuletzt war sie im Jahr 1966 wirksam.

Astrologische Einflüsse

Aus astrologischer Perspektive gilt das Jahr des Feuerpferdes als außergewöhnlich energiegeladen. Das Zusammentreffen von Yang-Feuer und dem Zeichen des Pferdes erzeugt eine starke, aktive Kraft, die Mut, Impulsivität und rasches Handeln begünstigt. Menschen werden dazu angehalten, Entscheidungen zu fällen, die Initiative zu ergreifen und eingefahrene Muster loszulassen.

Diese Energie trägt jedoch auch eine Schattenseite in sich: Sie neigt zu Impulsivität, Ungeduld und Unberechenbarkeit. Astrologen und Feng-Shui-Berater empfehlen daher, den Aufbruchsgeist mit bewussten Ruhephasen, sorgfältiger Planung und einem ausgewogenen Alltag zu verbinden, um Überforderung und anhaltenden Stress zu vermeiden.

Je nach persönlichem chinesischem Sternzeichen können die Einflüsse des Jahres unterschiedlich spürbar werden. Generell wird 2026 als ein Jahr beschrieben, in dem weitreichende Lebensentscheidungen getroffen, neue Wege beschritten und lang gehegte Vorhaben verwirklicht werden können. Für manche steht beruflicher Aufstieg im Vordergrund, für andere eine Phase kreativer Entfaltung oder persönlicher Reifung.

Traditionell sind die Jahre des Feuerpferdes mit einem besonderen Fokus auf Individuation und Unabhängigkeit verbunden. Im Mittelpunkt steht der Schritt heraus aus dem Vertrauten – und die bewusste Nutzung der eigenen inneren Ressourcen.

Mut und Besonnenheit

Angesichts der intensiven Qualität dieses Jahres raten Experten dazu, Mut und Besonnenheit gleichermaßen zu kultivieren. Um die feurige Energie zu erden, empfehlen sie Praktiken wie Meditation, einen achtsamen Umgang mit den eigenen Emotionen sowie körperliche Rituale, die Zentrierung und innere Ruhe fördern.

Darüber hinaus kann es im Alltag hilfreich sein, klare Strukturen zu etablieren und die eigenen Prioritäten regelmäßig zu hinterfragen – anstatt sich von der Dynamik des Jahres einfach mitreißen zu lassen.