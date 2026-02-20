Kroatien im Streit: Sollen Shops sonntags uneingeschränkt öffnen?

Kleine Läden, große Verluste – Kroatiens Streit ums Sonntagsgeschäft spitzt sich zu. Die Regierung bleibt hart.

In Kroatien ist die Diskussion über den Sonntagshandel wieder aufgeflammt. Kleine Familienbetriebe drängen auf mehr Spielraum, während die Regierung an den geltenden Einschränkungen festhält. Anlass für die neuerliche Debatte war die Möglichkeit, dass kleinen Händlern künftig unbeschränkter Sonntagsbetrieb erlaubt werden könnte – während für größere Einzelhandelsketten die gesetzliche Obergrenze von 16 Sonntagen pro Jahr bestehen bliebe.

Die rechtliche Grundlage bilden Änderungen des Handelsgesetzes aus dem Jahr 2023, die den Betrieb von Einzelhandelsgeschäften auf 16 Sonntage jährlich begrenzen. Diese Regelung entstand als Kompromisslösung, nachdem frühere Einschränkungsversuche wiederholt am Verfassungsgericht gescheitert waren. Die 2023 verabschiedeten Änderungen wurden gezielt so formuliert, dass sie einer verfassungsrechtlichen Prüfung standhalten – und wurden seither als verfassungskonform bestätigt.

Klare Absage

Wie HRT berichtete, erteilte Wirtschaftsminister Ante Susnjar dem Vorschlag umgehend eine Absage und machte damit deutlich, dass die Regierung derzeit keine Gesetzesänderung plant. Susnjar stellte sich hinter die bestehende Regelung und verwies auf die kulturelle und religiöse Identität des Landes. „Wir sind überwiegend ein katholisches Land, und der Sonntag dient dazu, den Tag des Herrn zu begehen und Zeit mit der Familie zu verbringen“, sagte Susnjar letzte Woche.

Das als verfassungsgemäß bestätigte Gesetz habe dazu beigetragen, dass Arbeitnehmer wieder zu ihren Familien und zum gemeinsamen Sonntagsessen zurückkehren konnten, ergänzte er. Für kleine Einzelhändler ist die Situation spürbar belastend. Viele Kleinunternehmer machen die aktuellen Regelungen für deutliche Umsatzeinbußen verantwortlich – vor allem wegen des Wegfalls jener Spontankäufe, die typischerweise an Sonntagen anfallen.

„Natürlich ist der Umsatz geringer, weil Impulskäufe ausbleiben; dieser Verlust lässt sich nicht wieder aufholen“, sagte ein Einzelhändler. Große Ketten mit mehreren Standorten in Städten könnten Umsatzeinbußen über die restlichen Wochentage ausgleichen – eine Möglichkeit, die kleinen, selbständigen Betrieben nicht offenstehe, fügte er hinzu.

Die Hrvatska obrtnička komora (HOK) bekräftigte ihre seit Langem vertretene Haltung, wonach 16 Sonntage pro Jahr für kleine Familienbetriebe nicht ausreichend seien. HOK-Präsident Dragutin Kratohvil erklärte, die Kammer habe ihren Standpunkt im Zuge der Diskussionen über Änderungen des Handwerksgesetzes klar kommuniziert und erwarte Regelungen, die handwerksbasierten Kleinbetrieben uneingeschränkten Sonntagsbetrieb ermöglichen. „Man kann große Einzelhandelsketten nicht mit kleinen Familienbetrieben vergleichen“, betonte Kratohvil gegenüber HRT und kündigte an, die Kammer werde sich weiterhin für entsprechende Änderungen einsetzen.

Unternehmer unter Druck

Obwohl von den Änderungen des Handwerksgesetzes eine Lösung des Problems erwartet worden war, enthält der diese Woche zur öffentlichen Konsultation vorgelegte Gesetzesentwurf keinerlei entsprechende Bestimmungen – ein Hinweis darauf, dass der Vorstoß zumindest vorerst nicht weiterverfolgt wird.

Kritik kam auch aus der Unternehmerschaft. Boris Podobnik vom Verband Glas poduzetnika hinterfragte, ob Kroatien restriktiver vorgehen müsse als andere Länder mit mehrheitlich katholischer Bevölkerung. „Länder mit einem starken Tourismussektor, wie Italien, verhängen solche Verbote nicht, weil viele Regionen und Städte vom Tourismus abhängig sind“, argumentierte Podobnik.

Praktizierende Gläubige könnten die Messe besuchen und gleichzeitig ein Geschäft betreiben, was zeige, dass Sonntagshandel und religiöse Pflichten einander nicht ausschließen, fügte er hinzu. Die Frage gewinnt in einem Land, dessen Wirtschaft stark vom Tourismus geprägt ist, besonderes Gewicht. Gerade in der Hochsaison kann das Sonntagsgeschäft für kleine Betriebe in kroatischen Küstenorten und touristisch frequentierten Regionen existenziell bedeutsam sein.

Die Regierung agiert dennoch mit Bedacht: Da der geltende Rahmen vom Verfassungsgericht bereits gebilligt wurde, könnte jeder Versuch einer Ausweitung der Sonntagsöffnungszeiten neue rechtliche Auseinandersetzungen nach sich ziehen.

Die 16-Tage-Regelung gilt damit vorerst unverändert für alle Einzelhändler – unabhängig von ihrer Größe.