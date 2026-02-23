Donauinsel-Terror: Sprengstoff-Anschlag auf Kinderspielplatz

Ein Kinderspielplatz auf der Donauinsel wird zur Zielscheibe – die Detonation hallt bis in den nächsten Bezirk.

Auf einem Kinderspielplatz nahe der Kaisermühlenbrücke auf der Wiener Donauinsel kam es am Sonntagabend zu einem gefährlichen Vorfall: Unbekannte zündeten Sprengkörper und richteten dabei an einer Holzpyramide mit Rutsche erheblichen Schaden an. Anrainer, die den lauten Knall wahrnahmen, alarmierten umgehend die Polizei. Augenzeugen beobachteten zwei Männer, die daraufhin flüchteten.

Wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 20.45 Uhr. Als Tatmittel kommen nach ersten Erkenntnissen ein oder mehrere Blitzknallkörper in Betracht. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, die in Richtung Reichsbrücke entkommen waren, verlief ohne Ergebnis.

Spurensuche am Tatort

Der Tatort wurde anschließend von einem sprengstoffkundigen Organ gemeinsam mit einem Sprengstoffspürhund der Polizeidiensthunde-Einheit untersucht. Zum Zeitpunkt der Überprüfung bestand keine weitere Gefährdung. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der materielle Schaden fiel indes erheblich aus: Tragende Teile der Holzpyramide wurden durch die Detonation regelrecht weggesprengt. Die Wucht der Explosion war so groß, dass der Knall noch in Wien-Stadlau zu hören war, wie Zeugen übereinstimmend berichteten.