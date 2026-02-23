KOSMO KOSMO
Mordalarm am Friedhof: 14-Jährige festgenommen

Ein Friedhof in Wien-Penzing wird zum Tatort: Nach einem Leichenfund läuft ein Großeinsatz – und eine Person sitzt bereits in Gewahrsam.

Am Montagabend wurde am Friedhof Baumgarten in Wien-Penzing eine Frauenleiche gefunden.

Auf dem Penzinger Friedhof Baumgarten in der Waidhausenstraße kam es am frühen Montagabend zu einem Großeinsatz der Polizei. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde dort die Leiche einer Frau entdeckt. Der Fund erfolgte bereits am späten Nachmittag, seither sind Ermittler vor Ort mit der Spurensicherung beschäftigt.

„Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz im 14. Bezirk im Bereich der Waidhausenstraße. Vor Ort sind Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts im Gange. Wir haben ausreichende Kräfte vor Ort“, so die Polizei auf X kurz nach 20.30 Uhr.

⇢ Leichenfund in Wohnung: Mutter tötete Sohn (5) und sich selbst

Verdächtige festgenommen

Gegenüber der APA bestätigte ein Polizeisprecher die Festnahme einer verdächtigen Person. Nach Angaben von „Oe24″ und „Krone.at“ soll es sich dabei um eine 14-Jährige handeln – eine offizielle Bestätigung der Polizei steht dazu jedoch noch aus. Darüber hinaus wird vermutet, dass die getötete Frau ein Zufallsopfer war.

