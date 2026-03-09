Slowenen erobern Kroatien – Österreicher folgen knapp

Kroatien startet stark ins Tourismusjahr 2026 – und ein Blick auf die Zahlen zeigt, wer das Land besonders früh bereist.

Kroatien hat den Jahresauftakt im Tourismus mit soliden Zuwächsen abgeschlossen: In den ersten beiden Monaten 2026 reisten rund 610.000 Gäste ins Land – um 3,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die daraus resultierenden 1,6 Millionen Nächtigungen übertrafen das Vorjahresergebnis um 2,1 Prozent. Das geht aus Daten des eVisitor-Systems hervor, die der Kroatische Tourismusverband (HTZ) ausgewertet hat.

Besonders der Februar entwickelte sich dynamisch: Die Ankünfte legten um 4,2 Prozent auf 337.100 zu, die Nächtigungen stiegen um ein Prozent auf 838.000 – jeweils im Vergleich zum Februar des Vorjahres.

Inländer holen auf

Auffällig ist die nahezu ausgeglichene Verteilung zwischen inländischen und ausländischen Gästen: Jeweils rund 305.000 Touristen entfielen auf beide Gruppen. Während die Zahl der kroatischen Urlauber um 6,5 Prozent zulegte, wuchs jene der internationalen Gäste lediglich um etwa 0,5 Prozent. Bei den Nächtigungen hatten ausländische Besucher dennoch die Nase vorn: Sie buchten über 974.100 Übernachtungen – ein Zuwachs von 0,7 Prozent. Inländische Touristen kamen auf 646.400 Nächtigungen, was einem Plus von 4,4 Prozent entspricht.

Unter den ausländischen Herkunftsmärkten belegten Slowenien sowie Bosnien-Herzegowina die vorderen Plätze – Österreich folgte unmittelbar dahinter.

Hotels dominieren

Bei den Unterkunftsformen dominierten klar die kommerziellen Betriebe: 92 Prozent aller Nächtigungen in Jänner und Februar entfielen auf diese Kategorie. Innerhalb davon waren Hotels mit 60 Prozent Marktanteil die erste Wahl – was für die Wintersaison typisch ist. Privatunterkünfte kamen auf 25 Prozent, Campingplätze auf rund vier Prozent. Während Hotels Zuwächse verzeichneten, gaben Privatunterkünfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht nach.

Regional führt Zagreb die Nächtigungsstatistik für die ersten beiden Monate 2026 an, gefolgt von Rovinj.

