Technikprobleme: ID-Austria bereitet Nutzern weiterhin Schwierigkeiten

Günter W. ist Kleinunternehmer – und er war auf eine Benachrichtigung angewiesen, die einfach nicht ankam. Das Gericht hatte einen Einantwortungsbeschluss (gerichtliche Erbschaftsbestätigung) ausgestellt, den sämtliche Miterben als eingeschriebenen Brief erhalten hatten. Nur W. nicht.

Weil er zur Nutzung der ID-Austria verpflichtet war, sollte das Dokument digital zugestellt werden. Stattdessen öffnete er die App täglich bis zu dreißig Mal – und sah jedes Mal denselben Fehlercode. Auch wiederholte Neustarts änderten daran nichts.

Einen Vormittag lang versuchte er, telefonisch Hilfe zu bekommen, ohne Erfolg. Eine E-Mail brachte umgehend eine automatische Antwort: Wegen des hohen Anfragevolumens sei eine Bearbeitung derzeit nicht möglich. Als er schließlich beim Gericht nachfragte, bekam er zu hören, dass es „öfter Leute mit ID-Austria gibt, die Bescheide nicht erhalten“.

Mehr zum ThemaChaos bei Evakuierungsflug – Passagieren hämmern in Panik gegen Fenster⇢

Öffentliche Kritik

Ausgelöst durch einen Bericht der „Krone“ über eine blinde Seniorin aus Perg in Oberösterreich, die wegen Problemen mit der ID-Austria persönlich beim Amt vorsprechen musste, entschloss sich W., seine eigenen Erfahrungen öffentlich zu machen. Denn auch er hat mit der App alles andere als gute Erfahrungen gemacht. Letztlich fand er selbst einen Ausweg: Er deinstallierte die Anwendung und installierte sie neu – erst das brachte den gewünschten Erfolg.

WKO-Stellungnahme

Auf Anfrage teilt die Wirtschaftskammer Oberösterreich mit, dass Unternehmer seit Anfang Jänner 2020 gesetzlich zur Teilnahme an der elektronischen Zustellung verpflichtet sind. Dass es dabei vereinzelt zu Problemen mit der ID-Austria komme, sei bekannt. Man stehe deshalb in regelmäßigem Kontakt mit den zuständigen Stellen, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und technische Fehler zu beheben.

Ergänzend dazu würden laufend Informationsveranstaltungen für Unternehmer angeboten – etwa am 24. März in der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

Bekannte Fehlerursachen

Laut offizieller Hilfestellung von ID-Austria können Pop-ups in Safari auf dem iPhone blockiert werden, wenn die Browsereinstellungen geändert wurden, was die Anmeldung verhindert. Apple, FinanzOnline und die Sozialversicherung sind über dieses Problem informiert. Bei der Anmeldung mit ID Austria auf iOS-Geräten können zudem Fehlermeldungen auftreten, wenn die Anmeldung nach Verwendung der App automatisch im Standard-Browser fortgesetzt wird und notwendige Informationen durch einen unbeabsichtigten Browserwechsel verloren gehen.