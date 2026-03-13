Wieder Iran-Rakete Richtung Türkei: Nato schützt mit Patriot-System

Dritte abgefangene Rakete, Sirenen über Incirlik, ein Nato-Partner unter Druck – die Lage zwischen Ankara und Teheran spitzt sich zu.

Zum dritten Mal hat das Nato-Luftabwehrsystem nach türkischen Angaben eine aus dem Iran abgefeuerte Rakete abgefangen. Das türkische Verteidigungsministerium bestätigte den Vorfall und teilte mit, dass Ankara Teheran um eine offizielle Stellungnahme ersucht habe. Wo genau das Geschoss zerstört wurde, ließ das Ministerium offen.

Bewohner der südtürkischen Provinz Adana, in der Nähe des Nato-Luftwaffenstützpunkts Incirlik gelegen, berichteten von einer lauten Detonation. Auf dem Stützpunkt, der von US-Streitkräften genutzt wird und nach amerikanischen Angaben rund 1.500 Militärangehörige beherbergt, heulten in den frühen Morgenstunden die Sirenen. Meldungen über Opfer lagen zunächst nicht vor. Incirlik gilt als eines der bedeutendsten Militärdrehkreuze der Allianz in der Region.

Wiederholte Abfangvorgänge

Das Nato-Luftabwehrsystem ist nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums im östlichen Mittelmeer stationiert. Die Türkei werde alle erforderlichen Maßnahmen „entschlossen und ohne Zögern“ ergreifen, hieß es aus Ankara. Das Ministerium stehe mit dem Iran in Kontakt, um den Vorfall zu klären.

Der Iran hat seit Beginn des Krieges wiederholt Militärstützpunkte in der Region ins Visier genommen, darunter Einrichtungen in den Golfstaaten. Zuletzt war am Montag eine ballistische Rakete im türkischen Luftraum abgefangen worden; Trümmer der Munition gingen demnach auf unbebautem Gelände in der südtürkischen Provinz Gaziantep nieder. Eine erste Rakete war bereits am 4. Jänner im Grenzgebiet zum Iran vom Nato-System zerstört worden. In allen Fällen geht die Türkei von iranischem Ursprung der Geschosse aus.

Patriot-System aktiviert

Die Türkei verfolgt im Konflikt zwischen Israel, den USA und dem Iran offiziell einen neutralen Kurs und hat sich über einen längeren Zeitraum um diplomatische Lösungsansätze bemüht. Zuletzt intensivierte Ankara jedoch seine Luftverteidigungsmaßnahmen.

Im Rahmen der Nato-Vorkehrungen werde ein Patriot-Raketenabwehrsystem in der osttürkischen Provinz Malatya für den Einsatz vorbereitet, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag in Ankara mit.

Damit solle der Schutz des türkischen Luftraums weiter ausgebaut werden.