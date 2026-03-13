ÖVP-Hammer: Kein Abschluss ohne Rechnen und Schreiben

Lesen, Schreiben, Rechnen – klingt selbstverständlich, ist es aber längst nicht mehr. Österreich zieht jetzt Konsequenzen.

Die Verbesserung des österreichischen Bildungssystems steht derzeit im Zentrum bildungspolitischer Debatten. „Kein Kind darf die Schule verlassen, ohne Lesen, Schreiben und Rechnen zu können. Bei der Verbesserung des Bildungssystems muss darum Leistung eingefordert und notwendige Unterstützung geboten werden“, betont der Generalsekretär und Bildungssprecher der Volkspartei, Nico Marchetti.

Als zentrale Reformvorhaben sieht das Regierungsprogramm die Einführung einer Mittleren Reife als verbindlichen Abschluss am Ende der Schulpflicht sowie die Verankerung einer Bildungspflicht vor. Die Mittlere Reife soll dabei als Garant für grundlegende Bildungsstandards fungieren und gleichzeitig mehr Transparenz und Vergleichbarkeit im österreichischen Schulsystem gewährleisten.

Klarer Handlungsbedarf

Eine von der Schülerunion vorgelegte Umfrage verdeutlicht, dass in diesem Bereich klarer Handlungsbedarf besteht. Unabhängig davon, ob Schülerinnen und Schüler nach ihrer Schullaufbahn den Weg in eine Lehre oder ein Studium einschlagen: Das sichere Beherrschen von Grundkompetenzen – allen voran in Deutsch und Mathematik – ist keine Kür, sondern eine unverzichtbare Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben.

Die Umfrageergebnisse unterstreichen die Dringlichkeit der angestrebten Reformen, wenngleich deren Umsetzung nicht ohne Hürden sein wird. Verbindliche Standards einzuführen und gezielte Fördermaßnahmen zu etablieren erfordert weitreichende Anpassungen im gesamten Bildungssystem – und könnte auf Gegenwehr stoßen.

Stimmen der Betroffenen

Darüber hinaus wird betont, wie bedeutsam es ist, jene, die unmittelbar betroffen sind, in den Reformprozess einzubinden. „Es ist wichtig, dass wir als Politikerinnen und Politiker auch die Stimmen der direkt Betroffenen – der Schülerinnen und Schüler – in unseren Entscheidungen beachten. Darum ist eine Stärkung der Bildungs- und Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler ein guter Reformvorschlag, dem wir uns als Volkspartei anschließen können“, so Marchetti.