Berlin im Blackout-Chaos: Straßenbahnen stehen, Ampeln tot

Tausende Menschen im Südosten Berlins sind von einem großflächigen Stromausfall betroffen. Die Störung legte den Straßenbahnverkehr lahm und führte zu Ausfällen bei Ampelschaltungen in mehreren Stadtteilen. Betroffen sind Berlin-Altglienicke, Berlin-Grünau, Berlin-Adlershof, Berlin-Spindlersfeld, Berlin-Alt-Johannisthal und Berlin-Oberschöneweide.

Staatsschutz übernimmt Ermittlungen

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler ist Brandstiftung die Ursache des großflächigen Stromausfalls. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, gerieten zwei Hochspannungsmasten in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen inzwischen löschen.

Der Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen, da von einer politisch motivierten Tat ausgegangen wird. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und untersucht die genauen Umstände des Vorfalls.

Massive Verkehrsbehinderungen

Der Stromausfall führte zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. S-Bahn- und Straßenbahnlinien waren am Morgen unterbrochen, zahlreiche Ampeln fielen aus. Einsatzkräfte der Polizei sind in den betroffenen Bereichen präsent, um den Verkehr zu regeln.

Der genaue Zeitpunkt der Wiederherstellung der Stromversorgung ist laut Behörden noch unklar. Sowohl die Polizei als auch der Netzbetreiber Stromnetz Berlin bestätigten die betroffenen Stadtteile im Südosten der deutschen Hauptstadt.