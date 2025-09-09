Ansturm auf Wirtschafts-FH: Fünf Studenten kämpfen um jeden Platz

Rekordansturm an der FH des BFI Wien: Über 4.000 Bewerber kämpfen um nur 800 Studienplätze. Die Wirtschafts-Fachhochschule erlebt einen historischen Höchststand.

Die FH des BFI Wien (Fachhochschule des Berufsförderungsinstituts Wien) verzeichnet einen beispiellosen Ansturm auf ihre Studienplätze. Für das kommende Wintersemester gingen über 4.000 Bewerbungen für lediglich 800 Anfängerplätze ein – ein historischer Höchstwert für die Hochschule. Sowohl Bachelor- als auch Master-Studiengänge erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Mit durchschnittlich fünf Bewerbungen pro Studienplatz unterstreicht die auf Wirtschaft, Management und Finance spezialisierte Bildungseinrichtung ihre Attraktivität. Ihr Erfolgsrezept: internationale Ausrichtung, Praxisorientierung und kontinuierliche Anpassung der Studienprogramme an aktuelle Entwicklungen.

Der Ansturm spiegelt einen allgemeinen Trend wider: Auch andere Wiener Hochschulen verzeichnen für 2024/25 einen deutlichen Anstieg der Anmeldungen, was die verstärkte Nachfrage nach wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen in der Hauptstadt unterstreicht.

Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien, wertet die hohe Nachfrage als Bestätigung des eingeschlagenen Weges: „Dieses Ergebnis macht deutlich, dass wir mit unserem Studienangebot am Puls der Zeit liegen und Themen aufgreifen, die für Studierende wie für den Arbeitsmarkt gleichermaßen relevant sind. Der Zuwachs bestätigt, dass wir mit Innovationskraft, Internationalität und Praxisnähe die richtigen Schwerpunkte setzen.“

Attraktive Studiengänge

Befragungen unter den Bewerberinnen und Bewerbern zeigen, dass mehrere Faktoren für die Wahl der Hochschule ausschlaggebend sind. Besonders geschätzt werden das innovative und kontinuierlich weiterentwickelte Studienangebot – darunter der neue Master „Projektmanagement und Data Analytics“ sowie der stark nachgefragte Bachelor „Technical Sales and Marketing“. Auch die beiden modernen Campus-Standorte im Herzen Wiens tragen zur Attraktivität bei: Der Hauptcampus in der Wohlmutstraße 22 in Wien-Leopoldstadt sowie der zweite Standort im Media Quarter Marx im dritten Bezirk bieten eine zentrale Lage mit direkter Anbindung an wichtige Wirtschaftsstandorte der Hauptstadt.

Entscheidend ist zudem die enge Verzahnung von wissenschaftlichen Grundlagen, praktischen Projekten und internationaler Perspektive, die den Absolventinnen und Absolventen hervorragende Berufschancen eröffnet. Mit diesem Profil hat sich die FH des BFI Wien als eine der begehrtesten Hochschulen im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich in Österreich etabliert und festigt ihre Position als führende Wirtschafts-Fachhochschule Wiens.

Nachhaltige Ausrichtung

Das Bildungsangebot umfasst insgesamt zehn Bachelor- und acht Master-Studiengänge, wobei vier Programme vollständig in englischer Sprache abgehalten werden. Der Fokus liegt durchgehend auf wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen mit Schwerpunkt auf Wirtschaft, Management und Finance. Von den rund 2.500 eingeschriebenen Studierenden absolvieren etwa zwei Drittel ihr Studium berufsbegleitend.

Die Fachhochschule engagiert sich seit 2017 als Mitglied des UN Global Compact (UN-Nachhaltigkeitsinitiative) und unterstützt aktiv die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Als Gründungsmitglied des Bündnisses Nachhaltige Hochschulen wurde sie bereits zweimal mit dem Sustainability Award der Bundesministerien für Klimaschutz und Bildung ausgezeichnet.

Darüber hinaus erhielt die FH des BFI Wien als erste Wiener Hochschule das FIBAA-Qualitätssiegel (Akkreditierungsagentur) „Excellence in Digital Education“ sowie die ECA-Zertifizierung (Europäisches Konsortium für Akkreditierung) „Quality in Programme Internationalisation“ (CeQuInt).