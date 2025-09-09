Ärzte-Revolution im Herzen Wiens – 1.000 Quadratmeter für Familiengesundheit

Mitten in Wiens Innenstadt vereint ein neues Gesundheitszentrum auf 1.000 Quadratmetern alles für Familien – von Kinderärzten bis Frauenheilkunde, mit kurzen Wartezeiten und Spielhaus.

In Wien-Innere Stadt hat ein neues Gesundheitszentrum seine Türen geöffnet. Medino, angesiedelt in der Auerspergstraße 6 im ersten Bezirk, konzentriert sich auf die medizinische Versorgung von Kindern, Frauen und Familien. Auf einer Fläche von 1.000 Quadratmetern vereint die Einrichtung verschiedene Fachrichtungen – von Pädiatrie und Frauenheilkunde über psychiatrische Betreuung bis hin zu kardiologischen Untersuchungen.

Das Zentrum verspricht kurze Wartezeiten und individuelle Betreuung. Die zentral gelegene Praxis in der Nähe von Rathaus und Parlament ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut zu erreichen. Ein separater Eingang für Akutfälle in der Doblhoffgasse 9 schützt gesunde Besucher vor möglichen Infektionen. Die medizinische Versorgung erstreckt sich über drei Etagen und setzt auf fachübergreifende Kooperation.

Ganzheitliches Familienkonzept

Co-Gründerin Antonia Siegmund erklärt das Grundkonzept: „Unser Konzept denkt Familie vom Kind aus – von Vorsorge bis Akutversorgung, von Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen bis Infusionen. Wir schaffen Raum für echte Familienmedizin.“ Ihre Kollegin Beatrice Tourou ergänzt: „Medino begleitet Frauen durch alle Lebensphasen – ob Kinderwunsch, Schwangerschaft, hormonelle Fragen oder mentale Gesundheit. Auch Kinder und Jugendliche betreuen wir medizinisch wie emotional – etwa bei Baby Blues oder ADHS.“

Das Leitprinzip des Zentrums lautet: We grow together. Betrieben wird Medino von der ST Healthcare GmbH, deren Gründerteam aus Antonia und Michael Siegmund sowie Daniel und Beatrice Tourou besteht. Als Wahlärztezentrum und Partner der Uniqa Versicherung legt die Einrichtung besonderen Wert auf qualitativ hochwertige Behandlung, effiziente Abläufe und familienfreundliche Atmosphäre.

Medizinische Expertise

Zur fachlichen Unterstützung steht ein renommierter medizinischer Beirat zur Verfügung, dem unter anderem Univ.-Doz. Dr. Katharina Schuchter (Gynäkologie), Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm (Pädiatrie & Ernährungsmedizin) und ao. Prof. Priv.-Doz. DDr. Michael Wagner (Neonatologie) angehören. Michael Siegmund betont einen weiteren Aspekt des Konzepts: „Bis zu 50 % der ärztlichen Arbeitszeit fließt in Organisation – wir wollen diese Zeit für echte Medizin zurückholen.“

Die Einrichtung demonstriert, dass zeitgemäße Organisationsformen nicht nur den Arbeitsalltag der Mediziner verbessern, sondern auch das Erlebnis für die Patienten – beispielsweise durch ein vier Meter hohes Spielhaus im Wartebereich.

Das Leistungsspektrum umfasst Kindermedizin inkl. Mutter-Kind-Pass, Gynäkologie & Schwangerschaftsbegleitung, Psychiatrie & Psychologie, Neonatologie & Entwicklungsdiagnostik, Kardiologie & Kardio-Onkologie, Hebammen, Doulas, Physiotherapie, Yoga, Geburtsvorbereitung & Notfallkurse sowie ein eigenes Labor für Blutabnahmen & Infusionen.