Keine Mayonnaise? Gast rastet aus und zündet Café an (VIDEO)

Der Vorfall ereignete sich, als der unbekannt gebliebene Mann gemeinsam mit seinem Sohn das Restaurant besuchte und zwei Sandwiches bestellte. Überwachungskameras dokumentierten, wie er sich vom Tisch erhob und den Kellner ansprach. Nachdem er ein Pintxo (spanische Tapas-Art) – eine in Spanien beliebte Art von Canapé – bestellt hatte, reagierte er äußerst aufgebracht auf die Information, dass die Mayonnaise ausgegangen sei.

Als auch eine Kellnerin ihm diese Auskunft bestätigte, verließ er wutentbrannt das Lokal, eilte zur nahegelegenen Tankstelle und kehrte mit einer Flasche Benzin zurück.

📍 Ort des Geschehens

Brandstiftung im Café

Der Vorfall am vergangenen Mittwoch versetzte sowohl Personal als auch Gäste des Cafés in Schrecken. Der offenbar leidenschaftliche Mayonnaise-Fan fragte das Personal noch einmal, ob Tartarsauce verfügbar sei, und reagierte auf die erneute Absage mit einer unfassbaren Tat: Er schüttete einen Liter Benzin über die Theke und zündete sie an!

Da das Lokal zu diesem Zeitpunkt nahezu voll besetzt war, flüchteten alle Anwesenden – einschließlich des Brandstifters – ins Freie.

Glücklicherweise handelte ein Mitarbeiter geistesgegenwärtig und bekämpfte die Flammen mit einem Feuerlöscher, während sein Kollege den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte.

Festnahme und rechtliche Konsequenzen

Die spanische Polizei bestätigte, dass der mutmaßliche Täter noch am Tatort festgenommen wurde. Er wurde wegen Brandstiftung und Gefährdung von Menschenleben angezeigt und wartet nun auf seine gerichtliche Anhörung.

Der Brandstifter erlitt Verbrennungen an einer Hand und muss sich nun wegen Sachbeschädigung, Brandstiftung und Gefährdung von Menschenleben verantworten. Bei dem Vorfall wurde zum Glück niemand verletzt.

Der Besitzer des Cafés bezifferte den entstandenen Sachschaden gegenüber Medien auf rund 9.500 US-Dollar (etwa 8.700 Euro). Das schnelle Eingreifen des Personals mit Feuerlöschern verhinderte größeren Schaden am Gebäude und rettete möglicherweise Menschenleben.