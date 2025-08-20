Fotojournalist legte Feuer und stahl Funkgeräte: „Wollte nur das perfekte Foto“

Für das perfekte Foto zündete er Holzstöße an und alarmierte die Feuerwehr. Nun steht der 21-jährige Fotojournalist vor Gericht – mit schwerwiegenden Konsequenzen.

Am 13. August 2025 wurde der Prozess gegen einen 21-jährigen Fotojournalisten am Landesgericht Linz eröffnet. Der junge Mann soll im Großraum Linz wiederholt Holzstöße in Brand gesetzt haben, um anschließend die dadurch ausgelösten Feuerwehreinsätze zu fotografieren. Dem Angeklagten droht nun eine mehrjährige Freiheitsstrafe.

Der Fall kam vor etwa einem Jahr ans Licht, als der Beschuldigte laut Staatsanwaltschaft in Altenberg bei Linz einen Holzstoß anzündete. Das Feuer griff auf ein nahegelegenes Waldstück über, wodurch elf Feuerwehren der Region ausrücken mussten, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Eine aufmerksame Zeugin hatte das Fahrzeug des Mannes in der Nähe des Brandherdes bemerkt und die Polizei informiert.

Weitere Straftaten

Die Beamten konnten den Linzer kurz darauf festnehmen, er wurde jedoch auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der Fotograf für mehrere kleinere Brände von Holzstößen sowie für einen Brand in einem Kellerabteil verantwortlich sein soll.

Zudem wird ihm vorgeworfen, Funkgeräte des Roten Kreuzes entwendet zu haben, um über bevorstehende Einsätze informiert zu sein. Bei der polizeilichen Hausdurchsuchung konnten die gestohlenen Funkgeräte des Roten Kreuzes sichergestellt und dem Journalisten zugeordnet werden. Bei einigen der Taten soll ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Perg beteiligt gewesen sein, der sich als Mittäter ebenfalls vor Gericht verantworten muss.

Verfahrensstand

Das Verfahren ist noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, da die Verteidigung eine Vertagung zur Einholung eines psychiatrischen Gutachtens beantragt hat. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit außerdem, ob weitere Anklagepunkte wegen Diebstahls und Störung öffentlicher Dienste erhoben werden. Dem Hauptangeklagten werden mehrfache Brandstiftung sowie der Diebstahl der Funkgeräte zur Last gelegt.