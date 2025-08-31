Brandstiftung im Krankenhaus – Zeitschriften in Flammen, Großalarm ausgelöst

Alarm im Landeskrankenhaus: Ein Patient zündete Zeitschriften an und löste einen Großeinsatz aus. Das Pflegepersonal verhinderte Schlimmeres.

Im Landeskrankenhaus Rankweil kam es zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem ein Patient einen Stapel Zeitschriften in Brand gesetzt hatte. Dies geht aus einer Mitteilung der Vorarlberger Polizei vom Sonntagnachmittag hervor. Die dadurch entstandene Rauchentwicklung konnte durch das schnelle Eingreifen des Krankenhauspersonals eingedämmt werden, das den brennenden Stapel umgehend löschte.

⇢ Fotojournalist legte Feuer und stahl Funkgeräte: „Wollte nur das perfekte Foto



📍 Ort des Geschehens

Einsatzkräfte vor Ort

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beschränkte sich ausschließlich auf die verbrannten Zeitschriften. Zur Absicherung rückten dennoch vier Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Rankweil, drei Fahrzeuge des Roten Kreuzes sowie eine Polizeistreife der örtlichen Inspektion zum Krankenhaus aus.

Die Motivation des Patienten für das Anzünden der Zeitschriften ist laut Polizeiangaben derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den möglichen Beweggründen sind noch nicht abgeschlossen.