Jagd auf Disco-Gänger: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Brutaler Überfall nach dem Clubbesuch: Eine neunköpfige Gruppe verfolgte und attackierte drei Personen in Wien. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach den Tätern.

Nach einem Diskothekenbesuch in Wien-Innere Stadt wurden im April drei Personen Opfer einer brutalen Attacke. Eine neunköpfige Gruppe verfolgte die Besucher und griff sie anschließend tätlich an. Die Polizei konnte bislang fünf Verdächtige identifizieren, für die übrigen Beteiligten wurden nun Fahndungsfotos veröffentlicht.

Der Vorfall ereignete sich am 20. April am Burgring vor der bekannten Diskothek „Babenberger Passage“. Die mutmaßlichen Täter lauerten den drei Opfern nach deren Aufenthalt in der Diskothek auf und attackierten sie in wechselnden Gruppierungen. Dabei wurde ein 24-jähriger Mann schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Die Ermittlungen der Wiener Polizei laufen wegen absichtlich schwerer Körperverletzung.

📍 Ort des Geschehens

Zwei der noch unbekannten Verdächtigen sollen am 19. Juni erneut am selben Ort in einen ähnlichen Zwischenfall verwickelt gewesen sein, der als schwere Körperverletzung zur Anzeige gebracht wurde. Die Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern blieben bislang erfolglos.

Hinweise erbeten

Die Ermittlungsbehörden bitten die Bevölkerung um Unterstützung bei der Identifizierung der flüchtigen Täter.

Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden können, nimmt das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos für den 1. Bezirk unter der Telefonnummer 0664 8344218 entgegen.