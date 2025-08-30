Nach Streit im Bus: Messer-Angreifer schlägt zu und verfolgt Jugendliche

In Wien-Liesing kam es in der Nacht zum Samstag zu einem bedrohlichen Vorfall. Ein Mann griff vier junge Personen auf offener Straße an und bedrohte sie mit einem Messer. Die Gruppe, bestehend aus zwei 20-jährigen Frauen sowie einem 17- und einem 20-jährigen Mann, befand sich auf dem Weg zu einer Bar, als sie mit dem späteren Angreifer aneinandergeriet.

Bereits während der gemeinsamen Busfahrt hatte sich der Mann äußerst feindselig gegenüber den Jugendlichen verhalten. Die Situation spitzte sich gegen 0.15 Uhr in der Anton-Baumgartner-Straße dramatisch zu. Der Aggressor schlug dem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und zückte anschließend ein Messer, mit dem er die Gruppe verfolgte.

📍 Ort des Geschehens

Erfolgreiche Festnahme

In Panik flüchteten die vier jungen Menschen in verschiedene Richtungen. Die umgehend alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte den Verdächtigen unweit des Tatorts nahe der Romy-Schneider-Gasse stellen.

Der 37-jährige türkische Staatsangehörige wurde zweifelsfrei als Täter identifiziert und festgenommen. Die Polizei bestätigte, dass die Bedrohung mit dem Messer nach einem eskalierenden Streit im Bus erfolgte. Bei der Festnahme konnte die Tatwaffe sichergestellt werden.

Rechtliche Konsequenzen

Der Beschuldigte muss sich wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung verantworten. Da bei der Tat ein Messer zum Einsatz kam, drohen ihm nach dem österreichischen Strafgesetzbuch bis zu einem Jahr Haft für die gefährliche Drohung sowie zusätzliche Strafen für die Körperverletzung am 17-jährigen Opfer.

