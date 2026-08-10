Ansturm auf Tickets: Kult-Festival in Sarajevo lässt Fans schon früh anstehen

Vor dem BKC bildeten sich schon in der Früh lange Schlangen – das 32. Sarajevo Film Festival zieht die Massen an.

Seit den frühen Morgenstunden herrschte reges Treiben vor dem BKC in Sarajevo: Mit dem offiziellen Startschuss um 10 Uhr hat heute der Kartenverkauf für das 32. Sarajevo Film Festival begonnen – und das Publikumsinteresse ließ nicht lange auf sich warten. Bereits vor Verkaufsöffnung hatte sich eine beachtliche Schlange gebildet, wie Aufnahmen eines Fotoreporters von Klix.ba zeigen.

Tickets & Rabatte

Wer besonders früh dran war, wurde belohnt: Die ersten zehn Käuferinnen und Käufer erhielten jeweils zehn Freikarten für Filme aus unterschiedlichen Programmsektionen sowie ein Poster des heurigen Festivals. Im Angebot sind Tickets für sämtliche Filme des Festivalprogramms – erhältlich sowohl am zentralen Box-Office als auch online über die offizielle Website des Sarajevo Film Festivals sowie die Festival-App für Android und iOS.

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Wer beim Online-Kauf mit einer Mastercard bezahlt, profitiert von einem Preisnachlass von 20 Prozent. Inhaberinnen und Inhaber einer Mastercard der UniCredit Bank d.d. kommen darüber hinaus in den Genuss eines zusätzlichen Rabatts von zehn Prozent.

Das 32. Sarajevo Film Festival findet vom 14. bis 21. August 2026 statt.