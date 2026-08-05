Ausverkauft & heiß begehrt: The Prodigy bringt Sarajevo zum Explodieren

Sarajevo steht kurz vor einem musikalischen Ausnahmeereignis – und mehrere Ticketkategorien sind bereits restlos ausverkauft.

Sarajevo zählt die Tage: In etwas mehr als einer Woche, am 13. August, werden „The Prodigy“ das Stadion Grbavica zum Beben bringen. Nach Angaben der Veranstalter handelt es sich um den einzigen Auftritt der britischen Kultband in der Region in diesem Jahr – und das Interesse ist entsprechend groß. Der Fan-Pit und die Westtribüne sind bereits restlos ausverkauft, für die Nord- und Osttribüne sowie das Parterre ist nur noch ein begrenztes Kartenkontingent erhältlich.

Garden of Dreams bereit

Veranstalter des Spektakels ist das Kollektiv Garden of Dreams, das am Mittwoch im Stadion Grbavica den aktuellen Stand der Vorbereitungen präsentierte. Mitbegründer Renad Čelik zeigte sich dabei mehr als zuversichtlich: „Wir sind bereit und können das Konzert auf der Grbavica kaum erwarten. Allen Gästen unserer Stadt heißen wir herzlich willkommen.“

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Auch aus der Stadtpolitik kommt Rückendeckung. Kenan Magoda, Minister für Kultur und Sport des Kantons Sarajevo, sieht in solchen Großveranstaltungen weit mehr als bloße Unterhaltung: „Kultur ist kein Kostenfaktor, sondern eine Investition. Jedes große Event bringt unserer Stadt neuen Wert. Ich bin überzeugt, dass das Stadion bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird und dass Tausende Besucher aus Bosnien-Herzegowina sowie aus der gesamten Region Sarajevo als eine Stadt in Erinnerung behalten werden, die Musik, Kultur und Gemeinschaft lebt.“

Touristischer Gewinn

Dass das Konzert auch dem Tourismus der Stadt zugutekommen wird, betont Haris Fazlagić, Präsident des Tourismusverbands des Kantons Sarajevo: „Die Ankunft von The Prodigy bestätigt, dass Sarajevo als Destination wahrgenommen wird, die Produktionen von Weltrang stemmen kann. Solche Events ziehen Tausende Gäste an, steigern die Übernachtungszahlen und positionieren unsere Stadt das ganze Jahr über als attraktives europäisches Reiseziel.“