Sarajevo hebt ab: Internationaler Flughafen knackt Passagierrekord

Ein Rekord jagt den nächsten: Der Flughafen Sarajevo erlebt einen historischen Sommer – mit Zahlen, die das Land aufhorchen lassen.

Der Internationale Flughafen Sarajevo setzt seinen Wachstumskurs fort und festigt damit seine Stellung als bedeutendstes Luftfahrtdrehkreuz Bosnien-Herzegowinas. Trotz eines herausfordernden globalen Umfelds im Luftverkehr verzeichnet der Flughafen steigende Passagierzahlen, wachsendes Interesse seitens der Fluggesellschaften und eine zunehmende Strahlkraft Sarajevos als internationale Reisedestination.

Bereits Anfang Juli wurde in diesem Jahr der millionste Passagier begrüßt – ein Meilenstein, der das anhaltend starke Wachstum und das steigende Interesse an Sarajevo als Tourismus- und Geschäftsstandort unterstreicht. Den vorläufigen Höhepunkt markierte der 1. August 2026: An diesem Samstag wurden 13.199 Passagiere an einem einzigen Tag abgefertigt – so viele wie nie zuvor in der Geschichte des Flughafens.

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Die aktuellen Zahlen reihen sich in einen beeindruckenden Wachstumstrend ein: Im Jahr 2024 verzeichnete der Flughafen insgesamt 1.821.762 Passagiere – ein Rekordjahr mit einem Zuwachs von rund 33,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bereits im August 2025 wurde mit 311.827 abgefertigten Passagieren der höchste Monatswert in der Geschichte des Flughafens erreicht, was einem Anstieg von 20,4 Prozent gegenüber August 2024 entspricht.

Selimovics Wachstumsvision

Geschäftsführender Direktor Dino Selimovic zeigt sich zuversichtlich, dass dieser Trend anhält. „Die Ergebnisse belegen, dass Sarajevo von Jahr zu Jahr attraktiver wird – für Touristen, Geschäftsreisende und unsere eigenen Bürger, die in alle Welt aufbrechen“, sagte er. Besonders betonte Selimovic, dass es sich dabei nicht um ein vorübergehendes Phänomen handle, sondern um eine nachhaltige Entwicklung: „Das Wachstum ist Teil einer kontinuierlichen Stärkung der Luftverkehrsanbindung Bosnien-Herzegowinas an europäische und weltweite Destinationen.“

Für die kommenden Wochen rechnet er mit unvermindert hohem Passagieraufkommen – nicht zuletzt wegen des 32. Sarajevo Film Festivals, einer der bedeutendsten Kulturveranstaltungen in diesem Teil Europas, sowie einer Reihe von Begleitevents. Zuvor hatten bereits drei ausverkaufte Konzerte von Dino Merlin im Kosevo-Stadion Zehntausende Besucher aus der gesamten Region in die Stadt gezogen.

Investitionen & Ausbau

Selimovic dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Flughafens sowie allen Partnergesellschaften für ihren Einsatz. Gleichzeitig kündigte er weitere Investitionen an: „Wir arbeiten kontinuierlich an der Infrastruktur, verbessern unsere Dienstleistungen und erweitern das Streckennetz, um den wachsenden Anforderungen der Passagiere gerecht zu werden und die weitere Entwicklung des Flughafens – und damit auch Bosnien-Herzegowinas – zu sichern.“

Der Flughafen sieht sich damit nicht nur als Verkehrsknotenpunkt, sondern als einen der zentralen Wachstumsmotoren für Tourismus, Wirtschaft und internationale Vernetzung des Landes.