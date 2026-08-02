Chaos bei Dino-Merlin-Konzert: Fans mit gültigen Tickets abgewiesen

Gleiche Reihe, gleicher Sitz, zwei Tickets – und das gleich reihenweise. Beim Konzert in Sarajevo eskalierte der Chaos-Abend schnell.

Bereits vor dem Stadion bildeten sich massive Staus, die den Zugang zum Kosevo-Stadion in Sarajevo für zahlreiche Besucher erheblich erschwerten oder gänzlich unmöglich machten. Jene Fans, die trotz gültiger Tickets nicht ins Innere gelangten, machten ihrem Unmut mit Pfiffen und lautstarken Sprechchören Luft – darunter der Ruf „Dino, Dieb!“ –, der sich gleichermaßen gegen den Künstler wie gegen die Veranstalter richtete.

Doppelte Tickets

Wie betroffene Konzertbesucher schilderten, sollen die fehlerhaften Eintrittskarten über das Ticketverkaufsnetz Magaza in Umlauf gebracht worden sein. Ein Besucher beschrieb die Situation vor Ort in aller Deutlichkeit: „Wir haben drei Karten für dieselben Plätze – alle bei Magaza gekauft. Als wir zu unseren Sitzen kamen, saßen dort bereits andere Leute. Beim Vergleich der Karten stellte sich heraus: dieselbe Reihe, dieselbe Sitznummer – nur die Seriennummern unterschieden sich. Auch die anderen hatten ihre Tickets bei Magaza erworben. Und wir sind bei Weitem nicht der einzige Fall.“

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Offene Fragen

Zu den Problemen beim Einlass und der Platzvergabe gesellten sich Beschwerden über die Preisgestaltung im Stadionbereich: Laut einem Bericht von crna-hronika.info kostete eine einfache Flasche Wasser fünf Konvertible Mark (bosnische Währung). Wie es zur technischen Panne und zur mehrfachen Vergabe identischer Sitzplätze kommen konnte, ist bislang nicht offiziell geklärt.

Eine Stellungnahme der Veranstalter – sowohl zu den Ursachen der Verzögerungen als auch zur Frage einer möglichen Entschädigung für jene Besucher, die trotz bezahlter Tickets keinen Einlass erhielten – steht noch aus.