Sonne, Hagel, Unwetter – Wetterchaos trifft ganz Österreich

Sonne, Schauer und extreme Hitze – Österreich erlebt ein Wetterwochenende voller Gegensätze, das zum Wochenstart noch zulegt.

Am Sonntag setzt sich nach einzelnen Regenschauern wieder überwiegend sonniges Wetter durch. Die höchsten Temperaturen sind in der Steiermark, Wien, Kärnten, Niederösterreich und dem Burgenland zu erwarten, wo die Thermometer auf 34 bis 36 Grad klettern. Österreichweit werden tagsüber Werte zwischen 27 und 36 Grad erreicht – in einigen Bundesländern empfiehlt sich dennoch ein Regenschirm als Vorsichtsmaßnahme.

Gewitter im Bergland

Noch am Vormittag halten sich über Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und der Obersteiermark dichtere Wolken, vereinzelt ist leichter Regen möglich. Über den Alpengipfeln bilden sich bis in die Mittagsstunden Quellwolken, die in Vorarlberg, Salzburg, Osttirol, der Steiermark und Oberösterreich lokale Schauer und Gewitter bringen können. Im Bergland sind stellenweise auch kräftigere Regenfälle und Unwetter nicht auszuschließen.

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Hagel ist vor allem zwischen der Silvretta und den Niederen Tauern möglich. Von Unterkärnten bis ins östliche Flachland zeigt sich die Sonne hingegen häufig und ungestört.

Zu Beginn der neuen Woche droht im Osten des Landes erneut extreme Hitze mit Temperaturen von bis zu 39 Grad. GeoSphere Austria prognostiziert Tageshöchsttemperaturen von 38 bis 39 Grad, wobei vor allem das Burgenland, die Südoststeiermark, das östliche Niederösterreich sowie der Großraum Wien betroffen sein werden. In Wien werden die Spitzenwerte von bis zu 39 Grad erwartet.