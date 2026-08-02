Mordverdächtiger Ex-Polizist zweimal im Häfn vergiftet

Hinter Gittern ist der Ex-Cobra-Beamte längst nicht in Sicherheit – ein Zellengenosse soll ihn gleich zweimal ins Visier genommen haben.

Laut einem Bericht der „Krone“ ist der frühere Cobra-Beamte, dem vorgeworfen wird, seine Geliebte – die Fitnesstrainerin Johanna G. – im Jänner dieses Jahres getötet zu haben, in der Grazer Justizanstalt Jakomini Opfer eines Vergiftungsversuchs geworden. Als mutmaßlicher Täter gilt ein ehemaliger Zellengenosse, der selbst wegen schweren Kindesmissbrauchs in Untersuchungshaft sitzt.

Der Vorfall ereignete sich bereits im Februar: Während der Ex-Polizist das Bad aufsuchte, soll der Mitinhaftierte dessen Wasserglas mit pulverisierten Medikamenten versetzt haben – Präparate, die er zuvor von Gefängnisärzten erhalten hatte.

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Zwei Anschläge

Insgesamt soll es zu zwei solchen Anschlägen gekommen sein. Beim ersten trank der Mordverdächtige das präparierte Wasser, bemerkte den bitteren Geschmack jedoch erst zu spät – die Folge waren mehrfaches Erbrechen und Bewusstlosigkeit. Den zweiten Versuch erkannte er rechtzeitig und übergab das kontaminierte Gefäß der Anstaltsleitung, die daraufhin eine toxikologische Untersuchung einleitete.

Da ehemalige Polizisten im Gefängnismilieu als Feindbild gelten und der 31-Jährige damit in latenter Lebensgefahr schwebt, wird er seither streng bewacht. Nach Angaben der „Krone“ teilt er seinen Haftraum nun ausschließlich mit Insassen, die als weitgehend ungefährlich eingestuft werden.

Tatvorwürfe & Hintergrund

Der ehemalige Cobra-Beamte steht unter dem Verdacht, Johanna G. erdrosselt zu haben. Gegenüber den Ermittlern bezeichnete er ihren Tod als „Sex-Unfall“. Den Angaben zufolge unternahmen die beiden nach einigen Bier trotz eisiger Temperaturen eine Ausfahrt zu einem abgelegenen Parkplatz, wo es zu einvernehmlichen Würgespielchen gekommen sein soll, die tödlich endeten.

Aus Panik soll er die Leiche anschließend im Wald vergraben haben. Kurz vor dieser verhängnisvollen Nacht soll die Fitnesstrainerin den Cobra-Cop mit einem positiven Schwangerschaftstest konfrontiert haben – ein Umstand, der offenbar zu einem letzten Treffen führte. Der Mann soll zu diesem Zeitpunkt in einer anderen Beziehung gelebt und bereits Hochzeitspläne gehabt haben.

Der Steirer bestreitet die Vorwürfe nach wie vor. An seiner Seite kämpfen die Strafverteidigerinnen Astrid Wagner und Ina-Christin Stiglitz für seinen Freispruch. Sollte das Geschworenengericht ihn schuldig sprechen, droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe.