Ein Konzert, eine Geste, ein Himmel voller Lichter – Dino Merlin setzte in Sarajevo ein Zeichen, das niemand so schnell vergessen wird.

Präzise abgestimmte Bewegungen, choreografiertes Licht, ein Himmel als Leinwand – beim Konzert von Dino Merlin im Kosevo-Stadion in Sarajevo erlebte das Publikum einen Moment, der weit über das übliche Bühnenprogramm hinausging. Dutzende Drohnen stiegen in die Nacht auf und formten leuchtende Figuren, die das Publikum in staunendes Schweigen versetzten – bevor der Jubel einsetzte.

Tribut an Halid Beslic

Hinter dieser ungewöhnlichen Geste steckte eine persönliche Botschaft: Dino Merlin wollte einem Künstler Tribut zollen, der die Musiklandschaft der Region wie kaum ein anderer geprägt hat – Halid Beslic. Die Drohnen-Show war dabei mehr als ein technisches Spektakel. Sie stand als Symbol für Respekt und Bewunderung gegenüber einer Karriere, die von unvergesslichen Hits und Auftritten geprägt ist, die sich tief ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben haben.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Besonders bewegend: Als die Drohnen den Himmel über dem Kosevo-Stadion in ein Lichtbild verwandelten, stimmten viele Besucher spontan Halids „Ljiljane“ an. Hunderte Handys wurden in die Höhe gereckt – nicht als Reflex, sondern als Versuch, einen dieser seltenen Augenblicke festzuhalten, die man nicht einfach ziehen lassen möchte.

Skyvertise Europe

Technologie und Kunst gingen an diesem Abend eine bemerkenswerte Verbindung ein.

Verantwortlich für die Umsetzung der Drohnen-Choreografie zeichnete das Unternehmen Skyvertise Europe.