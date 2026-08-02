Waldbrände in Istrien – Feuerwehr kämpft gegen die Zeit

Gleich zwei Brandherde halten Istrien in Atem – Löschflugzeuge, Dutzende Feuerwehrleute und ein Wettlauf gegen die Flammen.

Seit dem gestrigen frühen Nachmittag sind Feuerwehrkräfte aus der gesamten Gespanschaft Istrien an mehreren Fronten im Einsatz – unterstützt von der Luftwaffe, die zur Entlastung der Bodentruppen angefordert wurde. Den Ausgangspunkt bildete eine Meldung, die um 12:34 Uhr bei der Feuerwehrleitstelle der Gespanschaft Istrien einging: Im Bereich Oprtalj, Ortsteil Cepic-Novaki, war ein Flächenbrand ausgebrochen.

Die Flammen griffen rasch auf Gras, niedrige Vegetation, Gebüsche und angrenzende Waldflächen über. Noch am selben Nachmittag rückten 23 Einsatzkräfte mit insgesamt zehn Fahrzeugen aus – darunter Kräfte der Feuerwehr Umag sowie der Freiwilligen Feuerwehren DVD Buje, DVD Oprtalj und DVD Umag. Zusätzlich wurden zwei Canadair-Löschflugzeuge in das Brandgebiet beordert.

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Zweiter Brandherd

Die Lage spitzte sich im Laufe des Nachmittags weiter zu. Um 15:10 Uhr mussten die beiden Löschflugzeuge das Einsatzgebiet bei Oprtalj verlassen und wurden umgehend zu einem neuen Brandherd in der Siedlung Orihi umgeleitet.

Ersten Erkenntnissen zufolge hat das Feuer in diesem Bereich bereits rund zehn Hektar Vegetation erfasst. Vor Ort sind 32 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen im Einsatz, darunter Kräfte der Feuerwehren Pula, Medulin, Fazana und Svetvincenat.

Brände unter Kontrolle

Nach Angaben der Feuerwehrleitung der Gespanschaft Istrien wurden die Wald- und Buschbrände im Bereich Oprtalj und in der Siedlung Orihi bis zum folgenden Tag unter Kontrolle gebracht, wobei keine Wohnhäuser beschädigt wurden.