40 Grad, volle Notaufnahmen: Italien unter extremem Hitzedruck

40 Grad, brennende Wälder, schmelzende Gletscher – Italien steckt mitten in einer Extremhitzewelle ohne baldiges Ende.

Italiens Hitzewelle erreicht einen neuen Eskalationspunkt: Temperaturen nahe der 40-Grad-Marke, Nächte ohne jede Abkühlung und Dutzende Städte unter der höchsten Warnstufe belasten Bevölkerung und Ökosystem gleichermaßen. Krankenhäuser registrieren einen deutlichen Anstieg hitzebedingter Notfälle, Alpengletscher verlieren in besorgniserregendem Ausmaß an Volumen, und Waldbrände greifen weiter um sich.

Laut Meteorologen ist mit einer Entspannung der Lage frühestens in einer Woche zu rechnen. Bereits in den vergangenen 48 Stunden wurden extreme Messwerte verzeichnet. Besonders in der Poebene in Norditalien sowie im Binnenland Mittelitaliens kletterten die Temperaturen stellenweise auf über 40 Grad.

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Notaufnahmen überlastet

Das Gesundheitsministerium in Rom erklärte für Montag in 25 der 27 beobachteten Städte die höchste Hitzewarnstufe. Die Folgen dieser anhaltenden Extrembelastung spiegeln sich zunehmend in den Notaufnahmen wider: Nach Angaben der Italienischen Gesellschaft für Notfallmedizin (Simeu) verzeichnen die Notaufnahmen der Großstädte im Vergleich zum regulären Betrieb einen Patientenzuwachs von rund 15 Prozent. Besonders vulnerabel sind dabei ältere, alleinlebende Menschen mit chronischen Erkrankungen sowie Personen mit psychischen Vorerkrankungen.

Gletscher in Gefahr

Auch in den Hochlagen der Alpen spitzt sich die Situation zu. Die Umweltschutzorganisation Legambiente gibt an, dass die Temperaturen dort derzeit zwei bis vier Grad über dem Referenzmittel der Jahre 1991 bis 2020 liegen. Als besonders kritisch gilt die Lage an den Gletschern des Adamello, der Marmolada und des Mont Blanc.

Von den rund 900 erfassten Alpengletschern Italiens schrumpft nahezu jeder weiter – mehr als 90 Prozent haben inzwischen eine Fläche von weniger als einem halben Quadratkilometer. Der Adamello-Gletscher allein büßte innerhalb eines einzigen Jahres schätzungsweise zwölf Millionen Kubikmeter Wasser ein.

Gleichzeitig hält die Waldbrandgefahr in mehreren Regionen an. Im Piemont bekämpfen Einsatzkräfte seit Tagen ein Feuer, das bereits rund 40 Hektar Wald vernichtet hat – zwei Löschflugzeuge sind im Dauereinsatz. Auch im Karstgebiet nahe Triest dauern die Brände an; wegen der dichten Rauchentwicklung bereiteten die Behörden dort vorsorglich Evakuierungsmaßnahmen vor.

An der Küste der süditalienischen Provinz Tarent zerstörte ein weiterer Großbrand mehrere Fahrzeuge und löste unter Strandbesuchern Panik aus. Als wahrscheinliche Brandursache gilt ein in Brand geratenes Elektroauto.

Eine nachhaltige Wetterberuhigung ist nach Einschätzung der Meteorologen vorerst nicht absehbar. Allenfalls ab dem 8. oder 9. August könnten in Norditalien vereinzelte Gewitter aufziehen –

ob diese jedoch für eine spürbare und anhaltende Abkühlung sorgen werden, bleibt nach Experteneinschätzung offen.