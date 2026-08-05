Jackpot im Müllwagen: Arbeiter retten Lottoschein in letzter Sekunde

Ein weggeworfener Lottoschein, ein Müllwagen und eine Million Euro – was wie ein verlorenes Glück wirkte, endete mit Tränen der Freude.

Ein weggeworfener Lottoschein im Wert von einer Million Euro ist in Süditalien durch den Einsatz der Müllabfuhr gerettet worden – und hat seiner Besitzerin doch noch den Hauptgewinn gesichert. Roberto Nicola Toscano, Chef des apulischen Entsorgungsunternehmens SANB, sprach am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von einem Schein, der „wie durch ein Wunder noch vollständig“ gewesen sei. Toscano hatte sogar einen Müllwagen durchsuchen lassen, nachdem sich die Gewinnerin bei ihm gemeldet hatte.

Zuvor hatte die Frau am Sonntag in der nahegelegenen Lottoannahmestelle überprüft, ob ihre Stammzahlen erfolgreich gewesen waren, wie Toscano schilderte. Das Gerät zeigte ihr jedoch an, dass der Schein nicht eingelöst werden könne. Was die Frau, die anonym bleiben möchte, nicht wusste: Kleine Annahmestellen sind lediglich zur Auszahlung kleinerer Beträge berechtigt.

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In dem Glauben, der Schein sei wertlos, warf sie ihn in den Mülleimer. Erst zu Hause erfuhr sie von einem Familienmitglied, dass ihre gewohnten Zahlen diesmal tatsächlich den Jackpot getroffen hatten. Gemeinsam machten sich die beiden umgehend auf den Weg zurück zur Lottofiliale – doch da hatte die Müllabfuhr den Schein bereits mitgenommen.

Suche im Müllwagen

„Wir haben den Weg des Scheins nachverfolgt, ohne große Hoffnung, weil er schon von einem Müllwagen abgeholt worden war“, sagte Toscano. Dennoch gelang es mit etwas Glück, das richtige Fahrzeug ausfindig zu machen und rechtzeitig anzuhalten.

Da der Inhalt des Müllwagens möglicherweise gefährliche oder giftige Stoffe enthielt, musste ein Spezialunternehmen die eigentliche Suche übernehmen. Einen ganzen Tag lang durchforsteten Arbeiter das gesamte Ladegut. Dabei kamen mehrere Lottoscheine und Abrisse zum Vorschein – und schließlich auch der gesuchte Gewinnschein.

Tränen der Freude

Als Toscano der Frau die Nachricht telefonisch übermittelte, habe sie vor Freude geweint. Kostenlos war der stundenlange Einsatz freilich nicht – für das Unternehmen SANB entstanden dabei erhebliche Ausgaben.

Toscano ließ sich von der Gewinnerin schriftlich bestätigen, dass sie die anfallenden Kosten übernimmt.