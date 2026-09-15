Arbeiter wird vermisst: Stunden später findet ihn ein Kollege tot

Ein Arbeiter wird nach Feierabend vermisst. Stunden später macht ein Kollege einen erschreckenden Fund.

Auf einer Baustelle in Raneburg ist ein 29-jähriger Österreicher tödlich verunglückt. Der Mann stürzte von einem Container in ein tief gelegenes Bachbett und kam dabei ums Leben.

Der Unfall ereignete sich am Montag auf einer Baustelle in Raneburg. Der 29-jährige Arbeiter hatte das Gelände gegen 14:00 Uhr verlassen, um einen Bohrer zu besorgen. Als die Schicht um 16:30 Uhr endete, war er noch immer nicht zurückgekehrt. Gegen 20:20 Uhr kontaktierte sein Bruder einen Arbeitskollegen und bat ihn, auf der Baustelle nach dem 29-Jährigen zu suchen.

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Tragischer Fund

Der Kollege machte kurz darauf einen erschreckenden Fund: Um 21:15 Uhr entdeckte er den leblosen Körper des Mannes in einem Bachbett unterhalb der Baustelle. Aufgrund der Auffindesituation und der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der 29-Jährige während Arbeiten auf einem Baustellencontainer über einen Steilhang rund 22 Meter in das darunterliegende Bachbett abstürzte.

Der Unfall dürfte sich zwischen 16:30 Uhr und 21:15 Uhr ereignet haben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

Die Ermittlungsbehörden haben die Arbeit aufgenommen, um die genauen Umstände des Unglücks zu klären.