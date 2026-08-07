Messer-Angriff mitten in der Nacht im Obdachlosenheim: Drei Männer schwer verletzt

In einer Grazer Notschlafstelle eskaliert ein Streit in der Nacht – drei Männer werden verletzt, einer davon schwer.

In einer Grazer Notschlafstelle für Obdachlose ist es am Donnerstagabend, dem 6. August 2026, zu einem Messerangriff gekommen, bei dem drei Männer verletzt wurden – einer davon schwer. Gegen 23.00 Uhr rückten mehrere Polizeistreifen zu der Einrichtung aus, nachdem Bewohner eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet hatten. Ein 39-jähriger türkischer Staatsangehöriger trug dabei schwere Verletzungen am Oberkörper davon.

Zwei weitere Männer – ein 47-Jähriger aus der Türkei sowie ein 75-jähriger Bosnier – kamen mit leichten Verletzungen davon. Rettungskräfte versorgten alle drei noch vor Ort und transportierten sie anschließend in Grazer Krankenhäuser.

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Die Notschlafstelle für ausländische Männer befindet sich in der Maria-Stromberger-Gasse 14 in 8020 Graz und ist täglich von 15 bis 7 Uhr geöffnet.

Rasche Festnahme

Auf Basis von Zeugenaussagen konnten die Ermittler noch am Tatort einen 48-jährigen türkischen Staatsangehörigen als mutmaßlichen Täter ausmachen. Da der Mann zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet war, leitete die Polizei sofort eine stadtweite Fahndung ein. Diese verlief erfolgreich: Der Tatverdächtige wurde schon kurze Zeit später von Beamten gestellt und festgenommen.

Dabei sicherten die Einsatzkräfte auch die mutmaßliche Tatwaffe. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat sowie zu einem möglichen Motiv liegen nun beim Landeskriminalamt Steiermark.