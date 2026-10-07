KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Schmuggel

Auffällige Beule: Zoll entdeckt zehn Vögel in der Unterhose

Auffällige Beule: Zoll entdeckt zehn Vögel in der Unterhose
FOTO: United States District Court for the Southern District of Florida
2 Min. Lesezeit |

Eine ungewöhnliche Beule verriet ihn: Am Flughafen Miami endete eine Reise aus Kuba mit einer spektakulären Entdeckung.

Am Flughafen Miami ist am 4. Oktober ein außergewöhnlicher Schmuggelversuch aufgedeckt worden. Alberto Hernandez Castillo, der an diesem Tag aus Kuba in die Vereinigten Staaten einreiste, geriet ins Visier der Zollbeamten. Gegenüber den Beamten gab er an, lediglich ein Handgepäckstück sowie eine Bauchtasche bei sich zu tragen, und verneinte ausdrücklich, Tiere mitzuführen.

Eine ungewöhnliche Ausbuchtung an seiner Hüfte ließ die Beamten jedoch stutzig werden. Bei der anschließenden Kontrolle kamen sechs mit Klebeband gesicherte Kunststoffröhren zum Vorschein, in denen insgesamt zehn lebende Vögel untergebracht waren: acht Yellow-faced Grassquits und zwei Blue Grosbeaks.

Anklage & Kaution

Da Hernandez Castillo keinerlei Einfuhrdokumente für die Tiere vorweisen konnte, wurde gegen ihn Anklage wegen Schmuggels erhoben. Nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 25.000 Dollar wurde er vorläufig auf freien Fuß gesetzt. Der nächste Gerichtstermin ist für den 26. Oktober anberaumt.

Offen bleibt bislang, welchen Zweck die Vögel erfüllen sollten und ob weitere Personen in den Vorfall verwickelt sind.

Illegaler Vogelhandel

Beide Vogelarten gelten im illegalen Tierhandel als begehrte Ware. Sie werden sowohl als Haustiere gehalten als auch für Gesangswettbewerbe eingesetzt.

Trotz verschärfter Kontrollmaßnahmen stellt der illegale Handel mit Wildvögeln die zuständigen Behörden weiterhin vor erhebliche Herausforderungen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Geiseldrama
Waffenkontrolle eskaliert: Behördenmitarbeiter tot, Schütze verbarrikadiert
| Strafen
15.000 Kontrollen, 253 Betriebe dicht, Jetskis weg, Läden zu: Montenegros Sommer-Bilanz
| Wirtschaftsmacht
Irland im Griff fremder Konzerne: 72 Prozent der Wirtschaft in Auslandshand
| Ausnahmetalente
Aus Banja Luka und Trebinje in die Weltspitze – Bosniens Wunderkinder
| Konsequenzen
Gefälschter Impfpass: Xhaka vor Gericht – Urteil ist gefallen
MEHR AKTUELLE NEWS