Ein ruhiger Mittag in Leipzig endet mit einem Messerangriff – ein Zahnarzt kämpft um sein Leben, eine Patientin sitzt in Gewahrsam.

In Leipzig-Möckern ist ein 54-jähriger Zahnarzt Opfer eines schweren Messerangriffs geworden. Der Notruf erreichte die Leitstelle um 12.25 Uhr, woraufhin Polizei, Notarzt und Rettungskräfte umgehend zum Eckgebäude in der Georg-Schumann-Straße ausrückten. Der Mann wurde mit aufgefunden. Der Mann, mit mehreren Stichverletzungen, wurde mit dem Messer im Rücken steckend in einen Rettungswagen gebracht und in Lebensgefahr in eine Klinik eingeliefert.

Als Tatverdächtige gilt eine 63-jährige Frau, die nach der Tat zunächst flüchtete, jedoch kurz darauf festgenommen wurde. Sie befindet sich in Polizeigewahrsam und soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Angriff im Treppenhaus

Die Zahnarztpraxis wurde abgesperrt, die Spurensicherung rückte an, und Beamte der Kriminalpolizei befragten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Polizeisprecher Tom-Erik Richter bestätigte den Einsatz mit den Worten: „Ein Mann ist von einer psychisch auffälligen Person lebensbedrohlich verletzt worden.“ Bei der Verdächtigen soll es sich um eine Patientin der Praxis handeln. Als Tatwaffe wird nach übereinstimmenden Informationen ein Messer genannt, die Polizei verwendet in ihrer offiziellen Kommunikation den Begriff „Stichwerkzeug“.

Ein Kriseninterventionsteam übernahm die psychologische Betreuung der erschütterten Praxismitarbeiter, während die Spurensicherung stundenlang am Tatort arbeitete. Laut Schilderungen einer Praxismitarbeiterin hatte der Zahnarzt in der Mittagspause Post aus dem Briefkasten am Hintereingang geholt und wurde anschließend im Treppenhaus angegriffen. Die Verdächtige soll bereits in der Vergangenheit durch auffälliges Verhalten aufgefallen sein – die Praxis hatte sie am Tag der Tat jedoch nicht aufgesucht.

Ermittlungen laufen

Zu den genauen Abläufen der Tat äußerten sich Polizei und Staatsanwaltschaft bislang nicht öffentlich. Sprecher Tom-Erik Richter erklärte: „Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat und dem mutmaßlichen Geschehensablauf aufgenommen.“ Die Behörden stufen den Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt ein.