Drohne stürzt auf Badestrand – sechs Tote, drei davon Kinder

Ein Strandtag endet in einer Katastrophe – mitten unter Badegästen am Schwarzen Meer sterben sechs Menschen, darunter Kinder.

Gelendschik (Russland) – Ein Schreckensszenario hat sich am Schwarzen Meer abgespielt: Im Badeort Archipo-Osipowka nahe Gelendschik sind beim Abschuss einer mutmaßlich ukrainischen Drohne durch die russische Flugabwehr sechs Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern sollen auch drei Kinder sein. Rund 40 weitere Personen wurden nach Behördenangaben verletzt.

Der Gouverneur der Region Krasnodar, Weniamin Kondratjew (55), teilte mit, 17 der Verletzten seien in Krankenhäuser in Gelendschik, im Bezirk Tuapse sowie in Gorjatschi Kljutsch gebracht worden. „Sie erhalten die notwendige medizinische Versorgung.“

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Ein per OSINT-Analyse (Open-Source-Geheimdienstmethode) verifiziertes Video dokumentiert den Moment des Aufpralls auf den belebten Strand. In den sozialen Netzwerken kursiert die Aufnahme eines Augenzeugen, die den Ablauf festhält: Zunächst ist zu sehen, wie die Drohne im Flug getroffen wird – kurz darauf stürzt sie mitten unter die Badegäste und geht in einem Feuerball unter.

Versagen des Warnsystems

Unter Anwohnern und Urlaubern sorgt das offensichtliche Versagen des Warnsystems für Empörung. Bürgermeister Alexej Bogodistow hatte zwar um 8.34 Uhr eine Drohnenwarnung ausgegeben, diese jedoch bereits zehn Minuten später wieder aufgehoben, wie das oppositionelle russische Nachrichtenportal Meduza berichtet. Zahlreiche Augenzeugen gaben an, zu keinem Zeitpunkt Sirenen wahrgenommen zu haben. Lokalen Medienberichten zufolge soll das Warnsystem schlicht nicht funktioniert haben.

Als eigentliches Ziel der Drohne gilt möglicherweise die Gasverdichterstation Beregowaja, die sich in unmittelbarer Nähe des Badeortes befindet. Die Anlage fungiert als Ausgangspunkt der Erdgas-Pipeline Blue Stream, die durch das Schwarze Meer in die Türkei führt. Brisant ist zudem ein geografisches Detail: Die Sommer-Residenz von Kremlchef Wladimir Putin (73) liegt nur wenige Kilometer von Archipo-Osipowka entfernt.

Widersprüchliche Darstellungen

Während die russischen Behörden von herabgefallenen Drohnentrümmern sprechen, die auf die Badenden niedergingen, verbreiten ukrainische Telegram-Kanäle die Version, die Drohne sei infolge elektronischer Störmaßnahmen außer Kontrolle geraten. Beide Darstellungen lassen sich nicht selbständig überprüfen. Auf der Augenzeugenvideo-Aufnahme sind jedoch unmittelbar vor dem Absturz deutlich Schüsse der Flugabwehr zu hören.

BREAKING: The death toll from this morning’s drone explosion on a beach in Gelendzhik, Russia has increased to 7, including 3 children. 40+ are wounded. Russian mobile fire teams shot down the Ukrainian drone as it was on its way to strike the Rassvet recreation base, which… pic.twitter.com/SMgemDFLDj — Visegrád 24 (@visegrad24) August 3, 2026

Der Vorfall gehört zu den folgenreichsten auf russischem Territorium seit Beginn der ukrainischen Drohnenoffensive. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow (53), meldete unterdessen, bei einem nächtlichen ukrainischen Angriff auf der annektierten Halbinsel seien drei Zivilisten getötet worden.

Genauere Angaben zu den Opfern oder dem genauen Ort des Angriffs machte er nicht.