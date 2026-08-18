Große Störung bei Magenta und HoT: Tausende betroffen

Plötzlich kein Mobilfunknetz mehr: Tausende Kunden von Magenta und HoT kämpfen am Dienstagmorgen mit Ausfällen.

Am Dienstagmorgen sahen sich tausende Kundinnen und Kunden der Mobilfunkanbieter Magenta und Hofer Telekom (HoT) mit erheblichen Netzproblemen konfrontiert. Auf den Störungsplattformen „Allestörungen“ und „Netzausfall“ häuften sich die Beschwerden rasch: Bis 7.40 Uhr wurden bei „Allestörungen“ rund 1.300 Meldungen zu Magenta registriert, bei HoT waren es gegen 7 Uhr knapp 1.000 Beschwerden, berichtet MeinBezirk.

Ab 8 Uhr zeichnete sich ein Rückgang der Meldezahlen ab. Da HoT in Österreich unter anderem auf die Infrastruktur von Magenta zurückgreift, dürfte darin die Ursache für die zeitgleich aufgetretenen Ausfälle bei beiden Anbietern liegen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Magenta bestätigt Störung

Gegenüber MeinBezirk bestätigte eine Magenta-Sprecherin Probleme im Netzwerk: „Im Zuge geplanter Wartungsarbeiten ist es in den frühen Morgenstunden zu einer Überlastung einer Netzkomponente gekommen.“ Dadurch konnten einzelne Kundinnen und Kunden keine Mobilfunkverbindung herstellen.

Nach aktuellem Stand seien einige tausend Kundinnen und Kunden betroffen. Die Techniker arbeiteten an der Behebung der Störung.