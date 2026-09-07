Schulstart wird teuer: So können Eltern jetzt kräftig sparen

Hefte, Stifte, Schultasche und Co. können zum Schulstart ordentlich ins Geld gehen – doch gerade beim Einkauf gibt es enormes Sparpotenzial.

Der erste Schultag verändert den Alltag von Kindern und Eltern gleichermaßen. Die damit verbundenen finanziellen Anforderungen lassen sich jedoch mit der richtigen Vorbereitung deutlich abfedern.

Kosten gezielt senken

Die Kosten rund um den Schulstart summieren sich schnell: Neben der Schultasche müssen Hefte, Stifte und weitere Schulutensilien angeschafft werden. Ein aktueller Preisvergleich der Arbeiterkammer zeigt, dass bei identischen Marken-Schulartikeln Preisunterschiede von bis zu 101 Prozent möglich sind. Gegenüber dem Vorjahr sind die Preise der untersuchten Schulsachen im Durchschnitt um 6,5 Prozent gestiegen. Wer Preise und Aktionen gezielt vergleicht, kann deshalb spürbar sparen. Auch vorhandene Materialien weiterzuverwenden und auf nicht notwendige Neuanschaffungen zu verzichten, entlastet das Haushaltsbudget.

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Bei aller Planung rund um Schultasche, Hefte und Stifte sollte der eigentliche Anlass nicht untergehen: Der Schulstart ist für Kinder und ihre Familien ein besonderer Schritt, bei dem nicht jede Anschaffung neu oder möglichst teuer sein muss.