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Werksverkauf

Vom Autobau zur Rüstung: VW-Werk bekommt völlig neue Zukunft

Vom Autobau zur Rüstung: VW-Werk bekommt völlig neue Zukunft
(FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein VW-Werk wechselt den Besitzer – und bekommt eine völlig neue Mission. Osnabrück steht vor einem industriellen Neustart.

Das Osnabrücker Werk von Volkswagen steht vor einem möglichen Besitzerwechsel. Volkswagen hat sich mit Aurelius Capital und dem Land Niedersachsen auf Eckpunkte für einen Verkauf der Volkswagen Osnabrück GmbH verständigt. Aurelius soll dabei Mehrheitseigentümer werden. Künftig soll der Standort schrittweise zu einem Kompetenzzentrum für Sicherheits- und Verteidigungslösungen entwickelt werden.

In den nächsten Schritten sollen unter anderem die künftigen Verantwortlichkeiten sowie die wirtschaftliche und organisatorische Ausgestaltung festgelegt werden. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt endgültiger Vereinbarungen, notwendiger Gremienbeschlüsse und behördlicher Prüfungen. Die Fahrzeugfertigung im Werk Osnabrück läuft mit dem dort produzierten T-Roc Cabrio im Sommer 2027 aus.

Lies‘ Lob

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies äußerte sich positiv zur getroffenen Vereinbarung. Mit der Vereinbarung eröffne seine Regierung Osnabrück eine echte industrielle Chance. Der Standort bringe langjährige Erfahrung in der Umsetzung anspruchsvoller Projekte mit – ein Vorteil, der angesichts der veränderten sicherheitspolitischen Lage zunehmend an Bedeutung gewinne.

VW unter Druck

Volkswagen steht derzeit unter erheblichem wirtschaftlichem Druck. Schwächere Nachfrage, hohe Kosten und die zunehmende Konkurrenz insbesondere chinesischer Hersteller belasten den Konzern. Volkswagen und die Arbeitnehmervertretung hatten Ende 2024 vereinbart, bis 2030 mehr als 35.000 Stellen an den deutschen Volkswagen-Standorten sozialverträglich abzubauen. Später kündigten auch andere Konzernmarken eigene Stellenstreichungen an – darunter Audi mit bis zu 7.500 Stellen in Deutschland sowie Porsche mit weiteren Einschnitten.

Erst Anfang September 2026 verschärfte Volkswagen seinen Sparkurs nochmals: Im Zuge eines neuen konzernweiten Transformationsplans sollen weltweit weitere rund 50.000 Stellen wegfallen. Der Konzern reagiert damit unter anderem auf Überkapazitäten, hohe Kosten und den zunehmenden Wettbewerbsdruck.

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