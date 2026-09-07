Kroatien ändert Schulferien: Diese Pause kehrt zurück

Kroatiens Schulkalender wird umgebaut – und das bringt für Hunderttausende Schüler eine entscheidende Änderung bei den Winterferien.

Ab dem Schuljahr 2026/27 kehrt Kroatien zu einem Ferienmodell zurück, das die Winterpause in zwei separate Blöcke aufteilt.

Rund 443.500 Schülerinnen und Schüler haben am 7. September das neue Schuljahr begonnen. Bereits im laufenden Schuljahr 2026/27 gilt wieder ein geteiltes Winterferienmodell: Der erste Block erstreckt sich vom 24. Dezember 2026 bis zum 5. Jänner 2027, der zweite vom 22. bis 26. Februar 2027.

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Geteilte Winterferien

Im vergangenen Schuljahr 2025/26 waren die Winterferien hingegen in einem einzigen Block zusammengefasst. Mit der Rückkehr zum Zwei-Blöcke-Modell gibt es für Schülerinnen und Schüler nun wieder eine eigene freie Woche im Februar. Zuletzt hatte Kroatien dieses Ferienmodell im Schuljahr 2024/25 angewendet.

Das kroatische Bildungsministerium begründet die Wiedereinführung damit, dass im Schuljahr 2026/27 zahlreiche Feiertage auf Wochenenden fallen. Diese Konstellation habe zusätzlichen Spielraum bei der Gestaltung der Ferien im Schulkalender geschaffen.

Weitere Eckdaten

Neben den Winterferien stehen auch die weiteren Eckdaten des Schuljahres bereits fest: Die Osterferien dauern vom 25. März bis zum 2. April 2027. Das reguläre Schuljahr endet am 15. Juni 2027, für Abschlussklassen bereits am 21. Mai.

Insgesamt besuchen rund 296.500 Kinder eine Grundschule und etwa 147.000 Jugendliche eine weiterführende Schule, darunter rund 36.300 Erstklässlerinnen und Erstklässler.