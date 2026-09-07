Verpatzter Schulstart: Zugausfälle und Verspätungen rund um Wien

Ausgerechnet am ersten Schultag sorgten Zugausfälle und massive Verspätungen rund um Wien für Ärger bei Pendlern und Schülern.

Streckensperrungen und Verspätungen haben den ersten Schultag in Wien und Umgebung erschwert.

Besonders groß war der Ärger offenbar auf Verbindungen aus Fischamend in Richtung Wien. Mehrere Eltern berichteten laut oe24 in Online-Beschwerdeforen von kurzfristigen Zugausfällen und mangelnder Information. Unabhängig davon gilt seit Montag auf der S7 wegen der langfristig geplanten Stammstreckensperre ein geänderter Fahrplan.

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Pendler im Stich gelassen

Auch Pendler aus Stockerau und Korneuburg berichteten von erheblichen Verzögerungen. Laut oe24 erreichte eine Schnellbahn am Montagmorgen zeitweise rund 50 Minuten Verspätung; als Grund wurde den Fahrgästen ein „besetztes Gleis“ angezeigt. Einige Reisende stiegen schließlich in Wien-Floridsdorf aus und setzten ihre Fahrt mit der U-Bahn fort.

Für zusätzlichen Unmut sorgte laut betroffenen Fahrgästen die Information über die kurzfristigen Störungen. Die langfristigen Streckensperren und Fahrplanänderungen waren von den ÖBB hingegen bereits im Vorfeld angekündigt worden. Einige Pendler verglichen die Situation mit dem Ersatzverkehr während der Sommersperren, den sie trotz voller Busse als verlässlicher erlebt hätten.

Parallel zu den kurzfristigen Störungen hat am Montag die langfristig geplante nächste Bauphase auf der Wiener S-Bahn-Stammstrecke begonnen. Seit 7. September 2026 ist der Abschnitt zwischen Wien Hauptbahnhof beziehungsweise St. Marx und Wien Praterstern bis Ende Oktober 2027 gesperrt. Die ÖBB erneuern unter anderem Viadukte, Brücken, Einschnittsmauern, Bahnsteige und die Schieneninfrastruktur. Als Ersatz wurden unter anderem U-Bahn-Takte verdichtet, Straßenbahnverbindungen ausgebaut und ein Shuttlebus zwischen Wien Meidling und der U4-Station Längenfeldgasse eingerichtet. Die S7 fährt während der Sperre nur bis beziehungsweise ab St. Marx.