Trotz geschlossenem Sicherheitsbügel: Bub (8) stürzt aus Fahrgeschäft

Ein Volksfest, ein Fahrgeschäft – und plötzlich ein Moment, der alles verändert. Ein achtjähriger Bub stürzt aus dem Fahrgeschäft.

Auf dem Bleiburger Wiesenmarkt in Bleiburg (Kärnten) ist es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein achtjähriger Junge rutschte während der Fahrt unter dem Sicherheitsbügel hindurch und stürzte aus dem Fahrgeschäft in eine Besuchergasse. Sein direkt neben ihm sitzender 42-jähriger Vater versuchte noch, ihn wieder hochzuziehen – ohne Erfolg.

Der Bub wurde nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit Verdacht auf eine schwere Verletzung vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

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Ermittlungen laufen

Nach dem Unfall wurde das Fahrgeschäft überprüft. Nach Angaben der Polizei war der Sicherheitsbügel zum Zeitpunkt des Unfalls ordnungsgemäß geschlossen. Auch unter Einbeziehung von Zeugenaussagen konnte kein technisches Gebrechen festgestellt werden.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft gaben die Behörden das Fahrgeschäft noch am selben Nachmittag wieder für den Betrieb frei.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.