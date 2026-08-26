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Rettungseinsatz

Kettenkarussell streikt: Fahrgäste in 30 Metern Höhe gefangen

Kettenkarussell streikt: Fahrgäste in 30 Metern Höhe gefangen
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

30 Meter Höhe, drei Stunden Stillstand – für 23 Menschen auf dem Hamburger Dom wurde eine Karussellfahrt zum Geduldsspiel.

Ort des Geschehens

In der Hafenstadt Hamburg kam es am späten Dienstagabend zu einem umfangreichen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. 23 Fahrgäste saßen rund drei Stunden lang in einem Kettenkarussell auf dem Volksfest „Hamburger Dom“ fest – in einer Höhe von etwa 30 Metern. Ursache war laut Polizei ein technischer Defekt, der das Fahrgeschäft zum Stillstand brachte.

Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an, um das Karussell sicher zu Boden zu bringen und eine Panik unter den eingeschlossenen Fahrgästen zu verhindern. Kurz nach Mitternacht konnte das Fahrgeschäft schließlich wieder in Betrieb genommen werden. Alle Betroffenen stiegen unverletzt und ohne Unterstützung der Feuerwehr aus – nach Angaben der „Bild“ hatten sie zuvor in rund 30 Metern Höhe ausgeharrt.

TÜV ermittelt Ursache

Der TÜV soll nun klären, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Bei als „fliegende Bauten“ eingestuften Fahrgeschäften erfolgt nach jedem Aufbau vor Ort eine Gebrauchsabnahme durch die zuständige Bauaufsicht oder eine anerkannte Prüfstelle wie den TÜV. Für Fahrgeschäfte auf Jahrmärkten ist in Deutschland nach dem Aufbau zusätzlich eine erneute Gebrauchsabnahme vorgeschrieben, und die Prüfungen umfassen unter anderem Konstruktion, Standfestigkeit und Steuerung.

Das betroffene Kettenkarussell steht auf dem Hamburger Sommerdom, der am Sonntag seinen Abschluss findet. Die diesjährige Ausgabe des Volksfests auf dem Heiligengeistfeld im Hamburger Stadtteil St. Pauli läuft erstmals fünf statt der bisher üblichen vier Wochen.

Im vergangenen Jahr zählte der Sommerdom laut Veranstalterangaben mehr als 1,3 Millionen Besucher.

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