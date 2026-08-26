Öffi-Tickets werden teurer: Nächste Preiserhöhung startet im September

Öffis in Niederösterreich und dem Burgenland werden schrittweise teurer – und ab September trifft die nächste Preiserhöhung vor allem Vielfahrer sowie Schüler und Lehrlinge.

Seit dem 1. Juli gelten im Regionalverkehr neue Tarife – für viele Fahrgäste ist die Erhöhung bereits spürbar. Die günstigste Einzelfahrt in Niederösterreich und dem Burgenland schlägt nun mit 2,30 Euro zu Buche, bisher waren es 2,20 Euro. Die Tageskarte verteuert sich von 4,30 auf 4,50 Euro.

Auch auf längeren Strecken steigen die Kosten: Wer von der Wiener Stadtgrenze zum Hauptbahnhof St. Pölten fährt, zahlt künftig 14,50 Euro statt 14 Euro. Für die Verbindung zwischen Mattersburg und Wiener Neustadt werden 5,90 Euro fällig, zuvor waren es 5,70 Euro. Innerhalb der Wiener Kernzone bleiben die Ticketpreise hingegen unverändert, Freizeit- und Wochenendtickets sind von den Preisanpassungen weiterhin ausgenommen.

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Vielfahrer betroffen

Besonders Vielfahrerinnen und Vielfahrer spüren die Auswirkungen. Das VOR KlimaTicket MetropolRegion, gültig für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, kostet ab sofort 1.019 Euro, bislang lag der Preis bei 1.000 Euro – die Erhöhung betrifft dabei ausschließlich den Tarifanteil für Niederösterreich und das Burgenland. Für Seniorinnen und Senioren sowie für Kundinnen und Kunden der Tarife Jugend und Spezial steigt der Jahrespreis bei Einmalzahlung von 700 auf 714 Euro.

Wer ausschließlich in Niederösterreich und dem Burgenland unterwegs ist, zahlt für das VOR KlimaTicket Region nun 552 Euro statt bisher 533 Euro; der ermäßigte Tarif steigt von 400 auf 414 Euro. Darüber hinaus werden auch individuelle Strecken-Jahreskarten im Schnitt um 3,5 Prozent teurer.

Jugendtickets steigen

Am stärksten trifft es Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge. Hintergrund ist eine bundesweite gesetzliche Regelung: Der Selbstbehalt für die Schüler- und Lehrlingsfreifahrt erhöht sich um zehn Euro. In der Folge klettert der Preis für das reguläre VOR Jugendticket ab dem Schuljahr 2026/27 von 19,60 auf 29,60 Euro.

Das Top-Jugendticket verteuert sich von 88,60 auf 101 Euro. Es berechtigt weiterhin zu unbegrenzten Fahrten im gesamten VOR-Netz – einschließlich Wochenenden und Ferienzeiten.