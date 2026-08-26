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Brandkatastrophe

Klimaanlage fängt Feuer: 15 Neugeborene sterben auf Geburtenstation

Klimaanlage fängt Feuer: 15 Neugeborene sterben auf Geburtenstation
FOTO: EPA/SOHAIL SHAHZAD
1 Min. Lesezeit |

Ein technischer Defekt, 16 Neugeborene, nur ein Überlebender – ein Brand in Islamabad erschüttert Pakistan.

Bei einem Krankenhausbrand in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind 15 Neugeborene ums Leben gekommen. Das Feuer brach im Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) aus und wurde durch einen technischen Defekt an einer Klimaanlage verursacht. Örtliche Rettungskräfte bestätigten am Mittwoch, dass der Brand mittlerweile gelöscht werden konnte.

Tragisches Unglück

Auf der betroffenen Geburtsstation lagen zum Zeitpunkt des Unglücks 16 Säuglinge – eines von ihnen überlebte. Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif hat eine sofortige Untersuchung des Vorfalls angeordnet.

Staatliche Krankenhäuser genießen in Pakistan aufgrund verbreiteter Qualitätsmängel einen schlechten Ruf. Wer finanziell dazu in der Lage ist, weicht für eine bessere medizinische Betreuung auf private Einrichtungen aus.

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