„Sie hat ihr Leben gelebt“: Todesursache von Dolly Parton veröffentlicht

Eine Ikone der Country-Musik ist nicht mehr: Dolly Parton starb nach kurzer Krankheit – umgeben von ihrer Familie.

Die Countrylegende Dolly Parton ist am Dienstag, dem 25. August 2026, im Alter von 80 Jahren in Nashville, Tennessee, gestorben. Ihr Pressesprecher gab an diesem Tag auch die Todesursache bekannt. „Nach einem mutigen, kurzen Kampf gegen den Krebs ist Dolly heute aus dem irdischen Leben geschieden. Sie starb im Vanderbilt-Ingram Cancer Center in Nashville im Kreise ihrer Angehörigen“, teilte Partons Sprecher Marcel Pariseau in einem Statement mit, aus dem US-Medien zitierten.

Bereits im März 2025 hatte Parton einen schweren persönlichen Verlust erlitten: Ihr Ehemann Carl Dean starb im Alter von 82 Jahren. „Carl und ich haben viele wundervolle Jahre miteinander verbracht“, schrieb die Country-Ikone damals. „Worte können der Liebe, die wir über 60 Jahre lang geteilt haben, nicht gerecht werden.“

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Der Verlust traf die Musikerin so tief, dass sie monatelang nicht mehr in der Lage war, Songtexte zu verfassen – wie sie öffentlich einräumte. „Vielleicht später“, verriet sie in einem NBC-Interview. Dennoch veröffentlichte sie nur wenige Tage nach seinem Tod den Song „If you hadn’t been there“, als musikalisches Gedenken an ihren Mann, in dem sie sich fragt, wer und wo sie ohne ihn wäre.

Abschied der Familie

Öffentlich bekannt gemacht wurde Partons Tod am Mittwoch von ihrem Neffen Bryan Seaver, der im Namen der Familie sprach. In einem Instagram-Video erklärte er, seine Tante befinde sich nun „in den Armen von Jesus“, wo sie auf ihre Eltern treffen würde.

In seiner Botschaft hielt Seaver fest: „Dolly hat Türen geöffnet – nicht nur für mich, sondern für ihre ganze Familie.“ „Sie öffnete zudem Türen für Generationen von Sängern, Songtextern, Musikern und Träumern.“ „Wir sind traurig, aber nicht Dolly. Sie hat ihr Leben gelebt“, sagte Seaver, der Parton zwei Jahrzehnte lang als Sicherheitschef begleitet hatte. Es habe ihren ausdrücklichen Wünschen entsprochen, dass er die Nachricht ihres Todes verkünde.

Gesundheitliche Probleme

Bereits Ende September 2025 hatte Parton aus gesundheitlichen Gründen mehrere für Dezember geplante Konzerte in Las Vegas, Nevada, absagen müssen. Kurz darauf löste ihre Schwester Freida unter den Fans Besorgnis aus, als sie auf Facebook darum bat, für Dolly zu beten. „Viele von euch wissen, dass sie sich in letzter Zeit nicht besonders gut gefühlt hat“, schrieb sie.

Wenig später ruderte sie zurück und betonte, niemanden beunruhigen zu wollen. Die gesundheitlichen Probleme häuften sich jedoch: Schon im vergangenen November hatte Parton ihren Ehren-Oscar nicht persönlich in Los Angeles entgegengenommen, und im Mai sagte sie schließlich auch die für September geplante Konzertreihe in Las Vegas, Nevada, ab.

Parton zählte zu jener Generation von Künstlerinnen und Künstlern, die – ähnlich wie der US-amerikanische Country-Sänger, Gitarrist und Songwriter Willie Nelson – bis ins hohe Alter unaufhörlich auf der Bühne standen. Über Jahrzehnte hinweg formte sie die Country Music maßgeblich mit.

Zu Dolly Partons berühmtesten Hits gehörte „Jolene“. Ihre Karriere war beispiellos.

Das brachte ihr auch eine weltweite, treue Fangemeinde und die Bewunderung und Zuneigung von Kolleginnen und Kollegen ein.